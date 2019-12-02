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Интерфакс-АВН

Российский крейсер "Маршал Устинов" идёт в Северную Атлантику после учений с моряками КНР и ЮАР

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Крейсер "Маршал Устинов"
Крейсер "Маршал Устинов".
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС - Крейсер "Маршал Устинов" завершил в Южной Атлантике учение с фрегатами ЮАР и КНР, сообщил официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

"В субботу российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" завершил в Южной Атлантике учение с фрегатом военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая "Вэйфан" и фрегатом ВМС ЮАР "Аматола", - сказал Серга.

Он сообщил, что по окончании международных учений моряки трёх стран провели итоговую конференцию на борту южноафриканского фрегата.

Манёвры проходили в южной части Атлантического океана в районе мыса Доброй Надежды в течение трёх дней. На первом этапе состоялось совместное учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности. Боевые корабли отработали совместное тактическое маневрирование и провели артиллерийские стрельбы по морским целям, а также выполнили эпизод по противовоздушной обороне отряда кораблей.

В пятницу военные моряки трёх стран провели спасательное учение и отработали эпизод с освобождением захваченного судна с заложниками. На завершающем этапе международного учения главная роль была отведена бойцам из подразделений антитеррористической деятельности и досмотровых групп.

В ходе подготовки к практической части международного учения морские пехотинцы Северного флота провели несколько тренировок по освобождению захваченного корабля в порту Кейптауна.

"По завершении первого совместного военно-морского учения Россия-Китай-ЮАР отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов", спасательного буксира СБ-406 и танкера "Вязьма" взял курс на север Атлантики", - сказал Серга.

Он напомнил, что отряд боевых кораблей Северного флота вышел из Североморска 3 июля для участия в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. После этого экипажи крейсера и судов обеспечения приняли участие в учении Военно-морского флота России "Океанский щит - 2019".

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море, где провели ряд учений, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию и Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи.

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Алжир
Гвинея
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1164 Атлант
Военные учения
СФ
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