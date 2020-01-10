«Маршал Устинов» стал походным штабом

Северный и Черноморский флоты отстрелялись на глазах у президента

Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» оценил ход совместных учений Северного и Черноморского флотов. Были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и авиация. Парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба «Кинжалом» по полигонной цели. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подлодки «Колпино» отработали пуски «Калибров». Вместе с Верховным главнокомандующим за маневрами наблюдали министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в море из Севастопольской бухты в сопровождении буксиров в первой половине дня. Он находился в Севастополе с конца декабря, а ранее около полугода выполнял задачи боевой службы. После Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге участвовал в учении «Океанский щит-2019».

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море В частности, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию, Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. А в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.

Во второй половине декабря РКР «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 снова вошли в Средиземное море. Затем крейсер форсировал Черноморские проливы и прибыл в Севастополь.

Длительное выполнение кораблём задач в море требует поддержания технической готовности на должном уровне, пояснил «Военно-промышленному курьеру» директор ФГУП «13-й СРЗ ЧФ» Александр Юрьев. Во исполнение государственного контракта к сервисному обслуживанию крейсера, входящего в состав Северного флота, были привлечены специалисты ведущего судоремонтного предприятия Юга России. Работали и в новогодние каникулы, но задачи выполнили в срок.

Владимир Пасякин, корреспондент «ВПК» (Севастополь)

Газета "Военно-промышленный курьер",