Войти
Военно-промышленный курьер

«Маршал Устинов» стал походным штабом

478
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Северный и Черноморский флоты отстрелялись на глазах у президента

Владимир Путин с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» оценил ход совместных учений Северного и Черноморского флотов. Были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и авиация. Парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба «Кинжалом» по полигонной цели. Экипажи фрегата «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и подлодки «Колпино» отработали пуски «Калибров». Вместе с Верховным главнокомандующим за маневрами наблюдали министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Ракетный крейсер Северного флота «Маршал Устинов» вышел в море из Севастопольской бухты в сопровождении буксиров в первой половине дня. Он находился в Севастополе с конца декабря, а ранее около полугода выполнял задачи боевой службы. После Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге участвовал в учении «Океанский щит-2019».

В течение двух месяцев североморцы действовали в Средиземном море В частности, посетили Алжир, Египет, Турцию, Грецию, Кипр. В Атлантическом океане российские моряки совершили деловые заходы в порты Прая Республики Кабо-Верде и Малабо Экваториальной Гвинеи. А в конце ноября провели первое в истории совместное российско-китайско-южноафриканское учение по обеспечению безопасности судоходства и морской экономической деятельности.

Во второй половине декабря РКР «Маршал Устинов», средний морской танкер «Вязьма» и спасательный буксир СБ-406 снова вошли в Средиземное море. Затем крейсер форсировал Черноморские проливы и прибыл в Севастополь.

Длительное выполнение кораблём задач в море требует поддержания технической готовности на должном уровне, пояснил «Военно-промышленному курьеру» директор ФГУП «13-й СРЗ ЧФ» Александр Юрьев. Во исполнение государственного контракта к сервисному обслуживанию крейсера, входящего в состав Северного флота, были привлечены специалисты ведущего судоремонтного предприятия Юга России. Работали и в новогодние каникулы, но задачи выполнили в срок.

Владимир Пасякин, корреспондент «ВПК» (Севастополь)

Газета "Военно-промышленный курьер",

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Гвинея
Греция
Египет
Кипр
Китай
Польша
Россия
Турция
Продукция
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
21631 Буян-М
636.3
Военные учения
СФ
ЧФ
Похожие новости
10.01.2020
Владимир Путин наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
27.01.2016
На стапеле и на кульмане
25.12.2015
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США