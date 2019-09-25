"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)

Деятельность российского спецназа, известного противника "Морских котиков", в годы холодной войны всегда была окутана плотной завесой тайны. Несмотря на это, споры о том, какие части лучше подготовлены, не утихают. Автор пишет о спеназе разных стран и пытается понять, у кого бойцы крепче.

Часто спорят о том, какие части специального назначения лучше всего подготовлены. Не зря бойцы отряда "Дельта" (Delta Force, США) и SAS (Великобритания) проходят обучение по схожим программам.

В пятницу 29 апреля 2011 года Барак Обама отдал приказ о проведении самой важной операции в современной истории США: взять штурмом дом в пакистанском городе Абботабад, где скрывался Осама бен Ладен. Для выполнения столь непростого задания, чреватого самыми непредсказуемыми эпизодами, американский президент выбрал небольшую группу из тактического подразделения ВМС "Морские котики" (Navy Seals), которая в ходе перестрелки уничтожила главаря "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим.ред.) в ночь на 1 мая.

Два года спустя просочились сведения о том, что лишь двое из членов группы Team 6, то есть тех самых бойцов из подразделения "Морские котики", которые покончили с террористом № 1, остались в живых после гибели в авиакатастрофе в Афганистане 22-х из 25-ти ее членов. По сообщению газеты Corriere della Sera, в апреле прошлого года погиб еще один боец во время неудачного прыжка с парашютом. Высокая смертность лишний раз доказывает, что эта группа, состоящая из прошедших самый жесткий отбор бойцов, подвергается постоянному риску.

Тактическое подразделение "Морские котики" было создано после одной из самых крупных военных неудач США. В 1962 году, после провалившейся высадки кубинских наемников в Заливе Свиней на Кубе, президент Кеннеди одобрил создание отборного подразделения морского десанта, способного совершать рейды вглубь территории противника. Боевое крещение они прошли во Вьетнаме, где характер местности и отсутствие четко обозначенной линии фронта требовали участия сил специального назначения. Созданные по образцу группы специального назначения ВМФ Великобритании, "Морсикие котики" получили задание, в числе прочего, вести наблюдение и патрулирование реки Меконг на своих быстроходных катерах.

Именно тогда США стали использовать их для самых сложных операций, которые нужно было проводить чуть ли не с хирургической точностью. Среди наиболее известных успехов следует упомянуть освобождение трансатлантического лайнера "Achille Lauro", а также капитана Ричарда Филлипса, похищенного сомалийскими пиратами, участие в высадке на Гранаде в 1983 году, и также участие в иракской войне в 2003-м, самое крупное в истории этого подразделения. Просочились сведения и о некоторых неудачах "Морских котиков", в частности, попытке захватить президента Панамы Мануэля Антонио Норьегу во время вторжения в эту страну, а также сорвавшаяся операция по освобождению заложников в посольстве США в Тегеране в 1980 году.

При подборе кандидатов для выполнения подобного рода заданий рассматриваются кандидатуры военнослужащих ВМС мужского пола не старше 28 лет. Процесс обучения длится шесть месяцев, а его кульминацией становится тренировка под названием "Неделя в аду": в течение пяти дней будущие коммандос испытывают постоянный холод, голод и не имеют возможности спать. Эта "Неделя в аду" проходит на базе Коронадо, в Калифорнии, где прошла подготовку половина из находящихся сейчас в строю 2500 бойцов отряда "Морские котики". Остальные тренировались на базе Литл Крик (Little Creek) в Вирджинии, за исключением 300 военнослужащих, которые предположительно входят в группу Team 6, расквартированную в Дэм Нек (Dam Neck), тоже в Вирджинии.

При отборе отсеивает до 90% кандидатов. Во время испытаний необходимо пробежать 24 километра, проплыть три километра в водоемах под открытым небом и выдержать большие физические нагрузки. В целом подготовка длится полтора года, потом еще год уже в составе подразделения, после чего бойцы отправляются на выполнение своего первого боевого задания.

Бойцы отряда "Морские котики" обычно действуют в составе взвода из восьми человек, хотя, в зависимости от характера операции, могут работать как парами, так и в полном составе, где у каждого своя специализация: подрывное дело, электроника, прокладка маршрута, медицинская помощь и так далее.

Загадочный и грозный российский "спецназ"

Деятельность российского спецназа, извечного противника "Морских котиков" в годы холодной войны, всегда была окутана плотной завесой тайны, которая и превратила его в своего рода миф. Хотя само понятие "спецназ" и обозначает все части специального назначения советской и российской эпохи, среди них особенно выделяются уровнем подготовки две: спецназ ГРУ, который структурно входит в службу военной разведки Вооруженных сил РФ, и спецназ ФСБ, который занимается противодействием терроризму.

Несмотря на многочисленные видео, выложенные в интернете и рассказывающие о том, как действует спецназ, подробности его подготовки до сих пор засекречены. Эти части были созданы в 50-х годах прошлого века, в самый разгар холодной войны. Изначально их готовили для выполнения различных тайных операций, включая внедрение, а также для ведения разведывательно-диверсионной деятельности. Но после вторжения в Афганистан в 1979 году спецназ вышел из тени и стал активно участвовать в боях.

Согласно тем немногочисленным сведениям, которые нам известны, спецназовцы уделяют большое внимание рукопашному бою. В основном они используют приемы борьбы самбо, разработанной в Советском Союзе. Кроме того, значительная часть подготовки проходит с использованием боевых патронов и взрывчатых веществ, что обусловливает один из высоких показателей смертности среди частей специального назначения в мире.

Тем не менее по своей структуре они схожи с другими частями специального назначения. Каждое подразделение спецназа состоит из 8-10 бойцов, действующих под командованием офицера. Они обучены обращению со взрывчатыми веществами, прицельной стрельбе, ведению радиопереговоров и разведке на местности.

Среди неудач спецназа и, прежде всего, спецназа ФСБ, в проведении антитеррористических операций следует упомянуть штурм средней школы в Беслане 3 сентября 2004 года, за два дня до этого захваченной боевиками-исламистами. Все завершилось беспорядочным штурмом, который начало антитеррористическое подразделение "Альфа". Впоследствии к нему присоединились военнослужащие Вооруженных сил и внутренних войск. Итог - 370 погибших.

А также SAS и Delta Force

Российский спецназ и отряд "Морские котики" достаточно известны в мире, и особенно в средствах массовой информации, но существуют и другие отборные части, проходящие аналогичную подготовку. В частности, Специальная воздушная служба (SAS) и Морской спецназ (SBS) Королевских вооруженных сил Великобритании были созданы во время Второй мировой войны и стали своего рода прототипом подразделений специального назначения, появившихся впоследствии. Среди прочих испытаний кандидаты должны пройти через горные хребты Уэльса, неся на себе 25 килограммов груза, и прожить месяц в тропических лесах.

В тех же США есть и другие хорошо подготовленные части специального назначения, например 75-й полк рейнджеров, "Зеленые береты" (борьба с повстанцами, партизанами, обучение иностранных военнослужащих), и, конечно же, 1-й оперативный отряд Специального Назначения "Дельта" (Delta Force). Его создал в 1977 году полковник Чарльз Бэквит (Charles Beckwith), до этого долгое время занимавшийся обучением бойцов SAS Великобритании. В отряд "Дельта" принимаются мужчины в звании сержанта старше 21 года, прослужившие не менее двух с половиной лет в армии и успешно прошедшие испытания, ничем не отличающиеся от тех, которые проходят в кандидаты SAS и отряд "Морские котики".

В отличие от вышеупомянутых сил подразделений специального назначения, отряд "Дельта", как правило, действуют скрытно, выполняя более деликатные задания. На военных базах они носят гражданскую одежду, а область их деятельности включает территорию США.

Большим международным авторитетом пользуются также израильский отряд "Сайерет Маткаль" и силы специального назначения ВМС Франции.

Сесар Сервера (Csar Cervera)