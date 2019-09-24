Россия создаст один универсальный космический корабль "Орел" вместо двух типов

Россия построит универсальную версию нового пилотируемого космического корабля "Орел" (ранее — "Федерация"), а не две разных, как планировалось. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу "Роскосмоса".

Отмечается, что ранее готовились две версии: одна для полетов на околоземную орбиту и вторая — к Луне. В госкорпорации пояснили, что теперь речь идет о создании универсального корабля для решения обеих задач.

"Он также должен обеспечить безопасное возвращение экипажа на Землю со второй космической скоростью", — сообщили в "Роскосмосе".

Первый испытательный запуск корабля "Орел" планируется провести в 2023 году на ракете "Ангара-А5П" с космодрома Восточный.

6 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название "Федерация", решено назвать "Орел".

"Федерация" (теперь — "Орел") — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии "Союз". Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до двух тонн грузов.