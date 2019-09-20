The Independent (Великобритания): ядерная война между США и Россией в течение нескольких часов приведет к гибели 34 миллиона человек, и она становится все более вероятной

Согласно разработанной учеными симуляции, в случае эскалации вооруженного конфликта между США и Россией с применением обычных вооружений в ядерной войне между ними погибнут или будут ранены более 90 миллионов человек, а Европа превратится в пепел. По мнению группы ученых из Принстонского университета, в последние два года вероятность такого сценария "резко" возросла.

Согласно разработанной учеными симуляции, в случае эскалации вооруженного конфликта между США и Россией с применением обычных вооружений в ядерной войне между ними погибнут или будут ранены более 90 миллионов человек.

По мнению группы ученых из Принстонского университета, в последние два года вероятность такого сценария "резко" возросла, поскольку две страны отказались продолжать мероприятия по контролю над вооружениями.

В соответствии с симуляцией конфликта, разработанного на основе результатов исследования в рамках программы "Наука и глобальная безопасность" (Science and Global Security/SGS) в Принстонском университете, в первые часы полномасштабного ядерного конфликта погибнут 34 миллиона человек и 57 миллионов ранены. И это не считая тех, кто заболеет в результате воздействия радиоактивных осадков и других проблем, с которыми они будут сталкиваться в течение длительного периода.

При мультипликации изображения по экрану проходят электронные следы баллистических ракет, после чего превращаются в белые круги-вспышки на поверхности Земли.

В процессе глобального разрушения Европа превратится в пепел, что, по утверждению ученых Принстона, может произойти в результате эскалации конвенциональной войны между Россией и НАТО.

Они говорят: "В надежде остановить продвижение сил США/НАТО Россия нанесет упреждающий ядерный удар с базы, расположенной недалеко от города Калининграда. НАТО нанесет ответный тактический ядерный удар с воздуха".

"После преодоления ядерного порога боевые действия перерастут в тактическую ядерную войну в Европе. С целью уничтожения баз НАТО и наступающих войск Россия направит самолеты и ракеты малой дальности с 300 ядерными боеголовками. В ответ НАТО нанесет ракетно-ядерные ядерные удары, задействовав авиацию, которая обрушит на Россию примерно 180 ядерных боеголовок".

После этого стороны начнут обмениваться сотнями новых ударов, уничтожая ядерные силы противника. В видеоролике красные линии, обозначающие траектории ядерных ударов со стороны России, отрываются от земли за несколько мгновений до того, как шквал ядерных ударов США, обозначенных синими линиями, обрушивается на территорию противника, стирая все с лица земли. Затем Россия обрушит бомбы на США по всей территории от побережья до побережья.

Позже Вашингтон и Москва со своих оставшихся подводных лодок нанесут удары по населенным пунктам, обрушивая на каждый город до 10 ракет.

Ученые, работающие в рамках проекта SGS и создавшие симуляцию, утверждают, что видеоролик "основан на реальной расстановке сил, реальных целях и реалистичных оценках количества жертв". Первый имитированный ядерный взрыв, судя по всему, произошел в Польше, в районе Вроцлава недалеко от границ с Германией и Чехией.

Журналисты издания "Индепендент" (The Independent) спросили ученых Принстона, разработали ли они другие сценарии, например сценарий, согласно которому первый ядерный удар наносят США. Они также поинтересовались о том, что, по мнению ученых, вообще может спровоцировать обычную, неядерную войну.

Участвующий в программе SGS физик Зия Миан (Zia Mian) сказал: "Этот сценарий был разработан на основе обычного конфликта между США/НАТО и Россией, причем Россия нанесла ядерный удар с целью "деэскалации" в соответствии со своей нынешней политикой".

"Это было запланировано до того, как администрация Трампа объявила в рамках ядерной доктрины ("Обзор ядерной политики") о планах США начать разработку ядерного оружия малой мощности и расширила условия, при которых США могут использовать ядерное оружие".

Журналисты обратились за комментариями в Министерство обороны США и в посольство России в Великобритании.

Научный сотрудник Королевского института оборонных исследований (Royal United Services Institute) Сэм Дудин (Sam Dudin) в интервью "Индепендент" сказал, что сценарий взаимного гарантированного уничтожения, который рассмотрели ученые SGS, вряд ли возможен, поскольку с 1950 года политика США заключалась в том, чтобы избежать непосредственной войны с Россией с применением обычных вооружений. Москва также не хочет войны с НАТО, заявил он.

Сэм Дудин добавил: "Если оценивать модель с оперативной точки зрения, создается впечатление, что в Европе больше нет единой системы ПВО. А эта система могла бы сыграть важную роль - отразить ядерные удары с использованием авиации. И прогнозируемые масштабы потерь тоже кажутся небольшими".

"Кроме того, мне кажется, что не были учтены некоторые вероятные цели. Учитывая, что Франция является ядерной державой, а британские атомные подводные лодки ведут боевые действия из Фаслейна в Шотландии, это, как мне кажется, является упущением, которое демонстрирует, что США склонны игнорировать союзников".

"Терминология вполне типична для того, как США воспринимают НАТО. Если Великобритания, как правило, говорит об операции НАТО, а не Великобритании-НАТО, США обычно считают НАТО чем-то отдельным от них".

Этот ролик был создан в процессе запуска проекта SGS учеными-физиками Принстонского университета. И он должен убедить коллег-ученых в необходимости уменьшения угрозы, создаваемой ядерными вооружениями.

Ранее в этом году Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного между СССР и США. Это было сделано в ответ на решение Дональда Трампа о выходе США из договора.

Договор о РСМД, подписанный в 1987 году, предусматривал запрет на производство, испытания и развертывание крылатых и баллистических ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.

Джон Шерман (Jon Sharman)