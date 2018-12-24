Российский Генштаб сделал Европе последнее предупреждение

Не добившись понимания от Вашингтона, Москва решила напугать ракетной угрозой Брюссель

Намерение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), озвученное президентом Дональдом Трампом и рядом других высокопоставленных представителей американского военно-политического руководства, привело к совершенно неожиданным последствиям для европейских союзников Америки. Перед ними реально замаячила российская ракетная угроза. И отнюдь не мифическая.

Ведь именно так - взяв на прицел Старый Свет – Москва может обеспечить свою безопасность в случае размещения американцами крылатых ракет наземного базирования (КРНБ) и баллистических ракет средней дальности (БРСД) на территории Европы. Об этом, в частности, недавно говорил на брифинге с военными атташе иностранных государств, аккредитованными в России, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Напомним, что ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 году и предусматривал отказ стран от хранения и использования крылатых ракет наземного базирования и баллистических ракет средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Договор имел большое значение не только для нашей страны, но и для европейских стран, существенно снизив риск возникновения новой войны в Европе. Он также способствовал определенной разрядке в отношениях двух противостоящих блоков.

Спустя 30 лет после подписания ДРСМД, в октябре текущего года, США объявили, что Москва нарушает положения ДРСМД, и, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению, Соединенные Штаты прекратят исполнение обязательств по договору. НАТО поддержало это заявление. "Страны НАТО пришли к выводу, что Россия разработала и ввела в действие ракетную систему 9М729, которая нарушает ДРСМД и представляет собой существенный риск для евро-атлантической безопасности", – указывается в специальном заявлении министров иностранных дел стран – членов Североатлантического альянса, принятом на встрече, проходившей 4–5 декабря с.г. в Брюсселе.

США в течение продолжительного времени обвиняют Россию в разработке крылатой ракеты наземного базирования 9M729, которая, по их мнению, обладает дальностью полета более 500 км, что является нарушением положений ДРСМД. Однако Россия официально отвергает эти обвинения и заявляет о неукоснительном соблюдении условий договора.

В ходе брифинга начальник российского Генштаба заявил, что США разрушают очередную договоренность. Ранее, в 2001 году, Америка в одностороннем порядке вышла из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, хотя с российской стороны было высказано предложение сохранить его с внесением изменений.

В то же время Вашингтон с 2000 года сам нарушает положения ДРСМД, поскольку не прекращает практику использования ракет-мишеней, имитирующих баллистические ракеты средней и меньшей дальности, при испытании элементов своей системы противоракетной обороны, что запрещено ДРСМД. Вряд ли согласуется с положениями последнего и развертывание в Румынии и Польше позиционных районов с универсальными пусковыми установками МК41, из которых технически возможно применение крылатых ракет наземного базирования.

Генерал армии Валерий Герасимов обратился к официальным представителям зарубежных военных ведомств, которые присутствовали на брифинге, и попросил их уведомить свое руководство, что если Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны.

Выход из ДРСМД и появление на территории Европы современных американских ракет с малым подлетным временем к целям в европейской части России, в том числе в Москве, представляет собой угрожающий фактор. В случае агрессии со стороны США на американские ракеты в ответ полетят российские, направленные на их поражение в Европе, а не на территории США. При этом существуют страны, такие как Польша, прибалтийские государства, которые в инициативном порядке просят разместить на своей территории американские ракеты, несмотря на то что это делает их потенциальными мишенями для российского ядерного оружия.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена зеркально ответить на поставки новых американских ракет в Европу, хотя были высказаны обоснованные опасения по поводу создания фактора повышенной напряженности. "Я, в общем, не понимаю, нужно ли доводить Европу до состояния вот такой высокой степени опасности. Я не вижу для этого на самом деле никаких оснований. Повторю, это не наш выбор, мы к этому не стремимся", – особо отметил российский президент.

Несмотря на заявления руководства НАТО о поддержке позиции США, развитые европейские страны выразили сожаление по поводу выхода США из ДРСМД и возмущены поведением Вашингтона, готового превратить их в мишень для ядерного удара.

"Решение президента Трампа о выходе из ДРСМД разрушительно. Мы продолжим работу по ядерному разоружению", – считает государственный министр МИД Германии Нильс Аннен. "Мы находимся в тесном контакте с нашими близкими партнерами по теме заявления США о выходе из договора... Мы призываем все стороны избегать поспешного одностороннего решения, которое вызвало бы сожаление", – заявил, в свою очередь, представитель МИД Франции. Даже Великобритания не одобряет планов американских союзников, в Лондоне призвали Дональда Трампа подумать, прежде чем принимать решение.

Намерение США выйти из ДРСМД существенно осложнило ситуацию в сфере контроля над вооружениями, заявил Валерий Герасимов на брифинге. Это весьма опасный шаг, способный негативно повлиять не только на европейскую безопасность, но и на стратегическую стабильность в целом, считает глава российского Генштаба.

Выход из договора нанесет непоправимый ущерб системе договоров в области стратегической безопасности. Причем и над последним действующим договором между США и РФ в этой сфере – Соглашением о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году, – тоже сгущаются тучи.

В то же время необходимо понимать, что биполярного мира уже больше нет, есть многополярный мир. Его главная особенность – наличие ряда центров силы (фактически крупных и сильных в военном и экономическом плане государств), каждый из которых стремится обладать современным арсеналом ракетного и ядерного оружия. Поэтому такие соглашения, как ДРСМД и СНВ-3, необходимо заключать уже на многосторонней основе – с привлечением стран, обладающих аналогичными вооружениями (крылатыми ракетами наземного базирования, баллистическими ракетами средней и меньшей дальности, а также ядерным оружием и средствами его доставки). В первую очередь речь здесь идет о таких странах, как Великобритания, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и Франция. Только тогда можно будет обеспечить безопасность в глобальном плане.