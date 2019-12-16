Москва и Пекин остаются врагами НАТО

Члены альянса определили будущий путь планеты

На прошедшей неделе в Лондоне прошел юбилейный 70-й саммит стран НАТО. В ходе каждой из встреч лидеры альянса обсудили множество различных вопросов, включая ситуацию в мире, существующие угрозы, направления дальнейшей деятельности развития блока. На полях саммита были проведены двусторонние встречи и переговоры участников и принята итоговая декларация.

ИТОГИ САММИТА

В саммите, проходившем с 3 по 4 декабря, приняли участие главы 29 государств и правительств стран – членов Североатлантического альянса. Главными вопросами, обсуждавшимися лидерами стран НАТО, стали вопросы необходимости увеличения расходов на оборону и оценки существующих угроз.

В начале итоговой декларации, принятой по окончании встречи и состоящей из девяти пунктов, члены НАТО подчеркнули, что они собрались в городе, где находилась первая штаб-квартира блока, "чтобы отпраздновать семидесятилетие самого сильного и самого успешного союза в истории" и "отметить тридцатилетнюю годовщину падения железного занавеса".

Союзники в очередной раз объявили, что НАТО является главным инструментом обеспечения безопасности территорий и одного миллиарда, проживающих на них граждан, государственного суверенитета и таких общих ценностей, как демократия, свобода личности, права человека и верховенство закона.

"Солидарность, единство и сплоченность являются основополагающими принципами нашего Североатлантического союза. Работая вместе над предотвращением конфликтов и сохранением мира, НАТО остается фундаментом нашей коллективной обороны и основным форумом для консультаций и принятия решений странами НАТО по вопросам безопасности", – заявили "поборники добра и справедливости". Они подтвердили незыблемость связи между Европой и Северной Америкой, приверженность целям и принципам ООН и то, что нападение на любого члена союза будет рассматриваться как нападение на всех остальных.

Члены блока заявили, что в соответствии со взятыми обязательствами они увеличат свои военные бюджеты до 2% ВВП. Как отмечается в декларации, расходы на оборону государств НАТО, не считая США, на протяжении последних пяти лет продолжали расти. По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, в 2020 году ассигнования по сравнению с 2016 годом увеличатся на 130 млрд долл., а в 2024 году – на 400 млрд.

Далее в документе говорится об угрозах членам блока. Активность России остается одним из основных вызовов для НАТО. "Агрессивные действия России представляют собой угрозу для евро-атлантической безопасности", – отмечается в декларации. Страны блока намерены в будущем принимать меры по защите своих границ и снижению ядерной опасности со стороны Москвы. "Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и создают значительные риски для евро-атлантической безопасности", – указывается в документе. При этом альянс готов к взаимодействию с Россией. "Мы остаемся открытыми для диалога, а также для конструктивных отношений с Россией, когда действия России делают это возможным", – отмечается в итоговом заявлении.

В декларации указывается, что глобальный терроризм тоже является угрозой странам союза. Однако не все члены альянса на настоящий момент достигли единого мнения по вопросу, какие именно организации стоит считать террористическими.

Турция настаивает на том, чтобы страны НАТО признали террористическими курдские формирования в Сирии. Некоторые другие члены блока, в частности Франция, с этим не согласны. О необходимости активнее бороться с терроризмом заявил на переговорах с президентом США Дональдом Трампом глава Франции Эмманюэль Макрон. Он также подверг критике операцию в Турции против сирийских курдов, которая, по его мнению, играет на руку террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России). Со своей стороны, Трамп признал важность угрозы терроризма и поблагодарил Макрона за активность в борьбе с радикальным экстремизмом в Африке.

Саммит в Лондоне стал первым в истории альянса форумом, на котором его участники обсудили потенциальные угрозы, исходящие из Пекина. "Китай стал очень сильным, гораздо более сильным, чем в прошлом", – сказал Дональд Трамп, отвечая на вопрос о росте внимания к активности КНР со стороны НАТО. Трамп заявил, что Поднебесная смогла нарастить свою мощь благодаря неграмотной политике предыдущих американских лидеров, но выразил надежду, что сможет заключить с Китаем соглашения в торговой сфере и в области контроля над вооружениями.

На пресс-конференции по итогам саммита Столтенберг заявил, что участники альянса договорились проводить совместную политику в отношении КНР. Он также сказал, что НАТО приложит все необходимые усилия, чтобы вовлечь Пекин в переговоры по контролю над вооружениями, как этого добиваются США.

Хотя Россия и терроризм остаются вызовами для НАТО, альянс готов отразить угрозу, откуда бы она ни исходила. "Мы адаптируем наши военные силы и средства, стратегию и планы во всем Североатлантическом союзе в соответствии с нашим подходом кругового обзора безопасности. Мы приняли решения повысить готовность наших сил к реагированию на любую угрозу, в любое время и на любом направлении", – говорится в итоговом документе.

ПЕРЕГОВОРЫ, РАЗНОГЛАСИЯ И ОЦЕНКИ

В кулуарах саммита главы стран альянса провели ряд двусторонних встреч. В частности, состоялся разговор президентов США и Франции. Во время переговоров Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон обсудили недавно произнесенные главой Франции слова о "смерти мозга НАТО". Кроме того, американский лидер затронул тему отношений с Россией. Обитатель Овального кабинета заявил, что российская и американская стороны "ладят" между собой, то же, по его словам, следует сделать и альянсу. Макрон, в свою очередь, выразил неудовлетворение тем, что Трамп распорядился вывести практически все американские войска из Сирии без каких-либо консультаций с союзниками по НАТО.

На полях юбилейной встречи состоялись и переговоры премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и Дональда Трампа. В совместном коммюнике стороны приветствовали увеличение расходов стран – членов НАТО на оборонные цели и согласились, что существует необходимость в том, чтобы альянс был един перед лицом новых и эволюционирующих угроз. Кроме того, на встрече британский премьер рассказал лидеру Америки о состоявшейся встрече между главами Франции, Германии, Турции и Великобритании для обсуждения ситуации в Сирии.

Заключительная часть саммита прошла 4 декабря в городе Уотфорд. Руководители стран-участниц в течение трех часов пытались урегулировать существующие между ними разногласия. Открывая заседание, Йенс Столтенберг констатировал, что какими бы ни были противоречия, члены блока сохранят полную сплоченность при решении своей главной задачи – обеспечения защиты друга. Он также подчеркнул, что принцип "один за всех и все за одного" остается незыблемым для всех стран-членов. Борис Джонсон, в свою очередь, назвал встречу возможностью усилить единство во имя общей цели и принять новые шаги, необходимые в последующие 70 лет для сохранения мира на земле и обеспечения международной безопасности.

Подводя итоги совещания, генсек альянса подчеркнул, что страны НАТО теперь лучше готовы к оперативному отражению внешних атак, утвердили космос в качестве пятого домена боевой деятельности, намерены наращивать технологический потенциал для противостояния кибератакам и гибридным угрозам, более справедливо распределили между собой финансовое бремя и обсудили "вызовы и возможности", связанные с ростом внешних угроз и военных потенциалов главных антагонистов военного союза. При этом Столтенберг ни слова не сказал о конфликте в Донбассе, а о Крыме даже не вспомнил. Говоря о России, глава блока заявил лишь о необходимости ведения переговоров с Кремлем по вопросам, связанным с контролем над вооружениями.

Обычно на саммитах НАТО сразу же после генерального секретаря пресс-конференцию проводил президент США. Однако Дональд Трамп отменил ее после просмотра видео с канадским премьером Джастином Трюдо, который, по мнению главы Белого дома, некорректно пошутил над ним на встрече лидеров НАТО во время банкета в Букингемском дворце. При этом многие другие лидеры на вопросы журналистов все-таки ответили. Среди прочего звучали и заявления об РФ. Борис Джонсон рассказал, что была хорошая дискуссия, касавшаяся России, о необходимости коллективно отвечать на ее действия, опасаться ее агрессивности и непредсказуемости, но в то же время всесторонне взаимодействовать с Москвой. В качестве примера он упомянул единый подход альянса к высылке из стран Запада российских дипломатов после отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на своей пресс-конференции тоже заявила, что Россия является главной угрозой альянсу. Она также подчеркнула, что, с одной стороны, Кремль известен свойственными противнику враждебными мерами в отношении стран НАТО, например ведением гибридной войны, а с другой, Россия является ближайшим соседом ряда европейских государств. А Эмманюэль Макрон призвал членов блока переосмыслить отношения с Россией, в частности начать предметный диалог по контролю над вооружениями. Этим он подтвердил свое реноме как государственного деятеля, выступающего за налаживание диалога с Москвой.

Между тем в своих выступлениях после саммита его участники так или иначе постоянно возвращались к теме единства альянса. В завершение пресс-конференции Йенс Столтенберг заявил, что по большинству вопросов страны – члены НАТО согласны друг с другом, но иногда между ними возникают определенные разногласия. Он также отметил, что встреча прошла в деловой и очень доброжелательной атмосфере. Она была предельно конструктивной и продуктивной. Было принято много важных решений. Одним из ее результатов стало согласование и утверждение обновленного плана обороны стран Балтии и Польши.

РЕАКЦИЯ РОССИИ

Через два дня после завершения лондонской встречи, 6 декабря, посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу "Россия-24" заметил, что участники саммита в очередной раз подтвердили свой двойной подход к отношениям с РФ. "Что касается России, то здесь, как и раньше, была подтверждена политика двойного подхода. Этой политике вообще много-много лет, надо сказать: военное давление и поддержание диалога. Диалога очень мало, а военного давления много", – заявил посол.

По словам Келина, Россия все еще не получила ответа от США и Европы на предложение о введении моратория на размещение ракет средней и малой дальности. "Ни готовности изучить это, ни вступить в серьезные переговоры. Я бы не сказал, что отмахнулись от этого предложения. Но вот сейчас, когда был очень подходящий для этого момент, чтобы всерьез завязать диалог, этого, к сожалению, не произошло", – подчеркнул Келин.

Он отметил, что направленность саммита НАТО в этом году определялась попыткой сгладить противоречия между странами – членами альянса. "Хотя за день до самого саммита здесь была проведена конференция, где все эти противоречия и муссировались", – добавил Келин.

В сентябре стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Такие послания были направлены также целому ряду государств, не входящих в НАТО, включая Китай. Однако, как отмечали представители альянса и Америки, они не видят смысла в моратории, поскольку Россия уже якобы разместила на своей территории ракеты средней дальности. В начале ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал, что НАТО не желает отвечать на российскую инициативу.

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что взаимодействие России и НАТО не только остановлено, но с каждым годом все более и более деградирует.

Министр напомнил, что "каких-то пять лет назад" у Москвы было активное сотрудничество с военным блоком, был представитель в НАТО. "А сейчас это все не только остановлено, но и с каждым годом деградирует", – подчеркнул Шойгу. Он пояснил, что США выходят из соглашений и "пространство безопасности становится все уже и уже".

При этом Москва хочет продолжать сотрудничество, уверен генерал. В качестве примера он назвал предложение РФ взаимодействовать с международной коалицией по борьбе с терроризмом в Сирии.

Некоторые российские эксперты считают, что согласованная на саммите в Лондоне позиция членов блока скорее просто подтверждает сложившийся образ действий альянса, чем двигает его в необходимом странам мира направлении. 70 лет даже по историческим меркам – немалый возраст для коалиции государств, и, хотя международное положение и многие другие факторы за эти годы значительно изменились, потребность в НАТО, с точки зрения его членов, продолжает сохранять актуальность. Россия видит в НАТО рудимент холодной войны, а в альянсе считают, что им удается неплохо приспособиться к новым вызовам. Но процесс адаптации сложен и не имеет финальной точки, поскольку обстоятельства как вне, так и внутри НАТО продолжают меняться. Йенсу Столтенбергу, планирующему оставаться в этой должности до 2022 года, лидеры блока поручили продумать и организовать обсуждение укрепления политических установок НАТО, которые наряду с чисто военными играют важную роль в функционировании альянса.

Тем не менее НАТО остается именно военным блоком, ориентированным на противодействие разнообразным угрозам при ведущей роли США. У Вашингтона нет сомнений, что его ключевым соперником в ближайшие десятилетия будет Китай и что как альянсу, так и ЕС, необходимо выработать согласованную политику в отношении Пекина. Но на практике это оказывается крайне сложной задачей. Лидеры НАТО пока согласились с ни к чему не обязывающим тезисом о том, что подъем Китая создает как вызовы, так и возможности. Несколько похоже, но уже в более жесткой форме звучит и тема России. К ней сохраняются известные претензии, но диалог и взаимодействие признаются желательными. Примирительные ремарки были сделаны как президентом США, так и в декларации лидеров альянса по вопросам ядерной стабильности. Вопреки прогнозам радикально настроенных политиков Трамп, похоже, не исключает возможности продления действующего договора СНВ-3 о сокращении стратегических вооружений. Это принципиально важно не только само по себе, но и с точки зрения дальнейшей судьбы Договора о нераспространении ядерного оружия. Несмотря на все противоречия, сохранение страховочных механизмов, предотвращающих ядерную гонку, является одной из ключевых задач. Над этой задачей предстоит серьезно поработать Вашингтону и Москве, а результат ее решения определенно скажется и на настроениях в НАТО.

Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"