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20.09.2019
ТАСС

В Космических силах США ждут больших дивидендов от работы с Blue Origin и SpaceX

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Туристическое судно Blue Origin Space
Туристическое судно Blue Origin Space.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Ferrari

Глава командования Космическими силами генерал Джон Реймонд напомнил, что в бытность свою капитаном ВВС немало сталкивался с представителями аэрокосмической индустрии Соединенных Штатов и придерживается о них самого высокого мнения

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Сотрудничество с аэрокосмическими компаниями Blue Origin, SpaceX и Virgin Galactic принесет значительные дивиденды Космическим силам США. Как сообщил телеканал CNBC, об этом заявил в среду глава командования Космическими силами генерал Джон Реймонд во время выступления на ежегодной конференции ассоциации военных летчиков в штате Мэриленд.

Генерал подтвердил, что уже провел встречи с руководителями Blue Origin Джеффом Безосом, SpaceX Илоном Маском и Virgin Galactic Ричардом Брэнсоном. "Я вижу в этом большие преимущества и весьма удовлетворен тем, чем они занимаются, потому что их работа сулит и нам [командованию Космическими силами США] огромные дивиденды в будущем", - отметил Реймонд. Он напомнил, что в бытность свою капитаном ВВС немало сталкивался с представителями аэрокосмической индустрии Соединенных Штатов и придерживается о них самого высокого мнения.

Космические силы были официально включены в состав ВС США 29 августа. В приуроченной к этому торжественной церемонии в Розовом саду Белого дома участвовали президент Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс, глава Пентагона Марк Эспер, и.о. директора Национальной разведки Джозеф Магуайр, председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил генерал Джозеф Данфорд и другие представители исполнительной и законодательной власти США.

Распоряжение о создании этих сил американский лидер отдал в июне 2018 года. В подчинении нового командования будут 87 частей и подразделений, силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах, работу спутников, управление космическими полетами и поддержку операций в космосе. В 2019 финансовом году (заканчивается 30 сентября) на содержание нового вида ВС выделено $12 млрд.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
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