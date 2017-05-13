Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС



Международная космическая станция

Источник: © NASA/JSC Международная космическая станцияИсточник: © NASA/JSC

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин отметил, что такой вывод напрашивается сам собой, если понимать, что Запад не отменит введенные против России в 2014 году санкции

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Россия должна прекратить участие в проекте Международной космической станции и обратить внимание на сотрудничество в космосе со странами БРИКС. Такое мнение высказал ТАСС член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин, комментируя заявления второго человека на Луне - астронавта Базза Олдрина.

Олдрин, совершивший 20 июля 1969 года вместе с Нилом Армстронгом первую посадку на естественный спутник Земли, ранее призвал NASA отказаться от дальнейшей эксплуатации МКС и сконцентрировать финансовые и технические ресурсы на марсианской миссии.

"Эти предложения можно проигнорировать: заслуги заслугами, но сегодня Олдрин не занимает официальных постов - он просто уважаемый эксперт. Но проблема в том, что игнорирование - это страусиная позиция, ведь Базз Олдрин абсолютно прав. Причем прав исходя из правильно понятых долгосрочных интересов двух основных участников проекта МКС - не только США, но и России. В интересах России надо быстро выходить из проекта МКС и направлять ресурсы в другие проекты", - считает российский эксперт.

По его мнению, РФ стоит прислушаться к мнению американского астронавта и срочно направить свои силы в совсем другой международный проект.

"С весны 2014 года я поддерживал и продолжаю поддерживать предложения вице-премьера Дмитрия Рогозина о том, что России надо срочно выходить из проекта МКС и делать что-то другое. Только как и тогда, так и сейчас я добавляю: это должен быть не национальный проект, а вновь международный - в рамках иной, но еще более широкой и глубокой международной кооперации. Кто наши новые стратегические партнеры в космосе? Это Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка - страны БРИКС, возможно, Иран, Южная Корея, Индонезия, страны ШОС и ЕАЭС", - заявил Ионин.

По словам эксперта, такой вывод напрашивается сам собой, если понимать, что Запад не отменит введенные против России в 2014 году санкции. "Мы и так потеряли уже три года в этих пустых надеждах. России не надо дожидаться того, что, очевидно, не произойдет. Надо действовать и быстро", - сказал эксперт.

МКС - "уходящая натура"

По мнению Ионина, с момента заключения договоренностей о реализации проекта МКС интересы России в отношении него менялись.

В конце 1990-х этот международный проект во многом позволил спасти отечественную ракетно-космическую отрасль. С начала работы МКС и особенно после прекращения полетов американских шаттлов появился коммерческий интерес в продлении работы МКС, поскольку российские космические корабли "Союз" и "Прогресс" стали основным, а подчас и единственным, средством доставки на станцию экипажей и грузов.

"Это приносило российским предприятиям около $200 миллионов ежегодно. Сегодня к МКС летает уже несколько "грузовиков", а ситуация с альтернативными средствами доставки экипажа разрешится не позднее 2019 года. Т.е. коммерческий интерес России к МКС - это "уходящая натура", - говорит эксперт.

Но у России в проекте МКС всегда был и иной мотив, отмечает Ионин. И этот мотив по сути был главным. РФ не могла тогда, не может и сейчас продолжать полномасштабную национальную пилотируемую программу в одиночку - за счет только российского бюджета. "России нужны были стратегические партнеры в пилотируемом космосе", - отмечает специалист.

По его словам, до введения западных санкций против России проект МКС считался для нашей страны еще и отличной возможностью равноправного участия в последующих международных космических проектах, таких как освоение Луны и полеты на Марс. "Но с марта 2014 года стало очевидно, что такого нужного России продолжения у проекта МКС не будет и что теперь нам нужны новые партнеры: все страны - участники проекта МКС ввели против России санкции, в том числе в сфере технологий, включая многие используемые в космонавтике. Посему с марта 2014 года проект МКС утратил для России главную стратегическую цель. И более того стал не просто инерционным, как для США, а контрпродуктивным, поскольку высасывает на воспроизводство старых решений и так очень ограниченные ресурсы", - полагает Ионин.

Инерционный проект для США

Он напомнил, что первоначально эксплуатация станции должна была завершиться в 2015 году, однако администрацией Барака Обамы была свернута программа возвращения США на Луну, принятая в 2004 году при Джордже Буше-младшем, а финансирование проекта МКС продолжалось по инерции, поскольку для американской пилотируемой программы не было никакой иной альтернативы.

"NASA и компании-исполнители это вполне устраивало, но сегодня - в 2017 году, ситуация в американской космонавтике принципиально иная. Драйверы и визионеры теперь новые - это уже не NASA, и даже не Boeing и Lockheed Martin, а Илон Маск (глава компании SpaceX и Tesla - прим. ТАСС) и Джефф Безос (глава Blue Origin и Amazon - прим. ТАСС). И они точно знают, куда направить бюджетные деньги на космос, причем использовать их именно так, чтобы "сделать США великой снова" - а это лучшая аргументация для президента Дональда Трампа. И значит, Базз Олдрин прав: в интересах США надо быстро выходить из проекта МКС и направлять ресурсы в другие проекты", - говорит российский эксперт.

По его словам, договоренностям с США о продлении эксплуатации МКС до 2024 года и рассмотрении возможности продления ее работы до 2028 года не стоит доверять, поскольку национальные интересы для Вашингтона всегда являлись более приоритетными, чем международные обязательства. "Если национальные интересы изменились, то отношение к договоренностям тоже меняется. И тому масса примеров в самых разных сферах, в том числе в рамках самого проекта МКС", - говорит Ионин.

Таким образом, считает эксперт, выступление американского астронавта Олдрина лишь первый камень в огород МКС, защищать который в США никто не будет, поскольку частные космические компании будут продвигать свои проекты, администрация американского президента их поддержит, а Boeing и Lockheed Martin тоже согласятся с такой позицией, рассчитывая на свой "кусок пирога". "Партнерам по проекту МКС придется просто смириться", - подчеркнул Ионин.