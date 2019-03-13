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13.03.2019
Военно-промышленный курьер

Космодром шаговой доступности

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Источник изображения: Фото: teslarati.com

На стартовую площадку в центре России будет трудно вернуться

Программа первого полета пилотируемого "Дракона" (Crew Dragon), осуществленная частной компанией SpaceX Илона Маска, выполнена на пятерку – 10 марта космический корабль приводнился в назначенное время в запланированной точке Атлантики и был подобран специальным судном. Шестидневный испытательный полет, предшествующий стартам с экипажами, включал в себя все элементы будущих миссий, в частности автоматическую стыковку с МКС. Из России прозвучал громкий ответ: мы-де построим частный космодром и не где-нибудь у черта на куличках, а в центре страны – в Нижегородской области. И будем оттуда отправлять в суборбитальные полеты туристов.

Собственно, активность наших "космических коммерсантов" понятна – в США давно и продуктивно этим занимаются две частные компании – Blue Origin и Virgin Galactic, используя разные подходы. Blue Origin делает ставку на ракету, поднимающую капсулу с пассажирами на высоту чуть более ста километров. Выполнено несколько беспилотных полетов, первых туристов компания готовится обслужить уже в этом году. Virgin Galactic сделала ставку на ракетоплан, который вначале достигает высоты около 15 километров при помощи самолета-носителя, а затем запускает собственные двигатели. Пока ракетоплан VSS Unity так и не достиг космоса, имея высшее достижение около 90 километров. Окупаемость полетов в любом случае заставит держать цены на космические билеты в пределах 200–300 тысяч долларов.

“ Схема "наших" полетов близка к варианту Blue Origin, вся разница в том, что американцы выполняют запуски, а у нас обсуждают проекты ”

Собственно, цены того же порядка называет и российская компания "КосмоКурс", которой принадлежит идея превратить Нижегородскую область в космическую гавань. Схема "наших" полетов близка к варианту Blue Origin, вся разница лишь в том, что американцы выполняют запуски, а у нас идет обсуждение проектов и заключение никого ни к чему не обязывающих договоров: согласование с Роскосмосом техзадания на разработку ракеты и корабля, подписание с администрацией Нижегородской области соглашения, согласно которому космодром может быть построен. Тем не менее Павел Пушкин, возглавляющий "КосмоКурс", обещает, что уже в 2025 году ракеты его компании повезут первых туристов.

"Военно-промышленный курьер" поинтересовался у летчика-космонавта Павла Виноградова его мнением насчет озвученных планов: "Космодром – вообще-то сильно сказано, по-настоящему это тысячи квадратных километров территории, а здесь речь идет о некой пусковой площадке "взлетели-сели". Только на нее еще нужно вернуться, попасть – и не дай бог что случится, все упадет на головы людей, на заводы, в том числе и химические… При этом космический туризм – весьма перспективное направление, мне кажется, со временем оно будет только расширяться. Человечество в своих стремлениях не остановится ни перед чем – 600 лет назад тех, кто отправлялся покорять океаны, считали придурками, но вы сами видите, во что это вылилось. Но на сегодня наших людей, которые осваивают это направление, мне в какой-то мере жалко. Тот же Ричард Брэнсон, владелец Virgin, купил несколько тысяч гектаров земли для того, чтобы безопасно для окружающих сделать свой космодром. Но технологии совершенствуются – в конечном итоге будут летать все, кто захочет. Думаю, в конце концов и любители будут строить свои ракеты".


Арсений Гришин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
SpaceX
Virgin Galactic
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Проекты
МКС
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