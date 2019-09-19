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19.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин не стал переспрашивать саудовского принца о С-300 и С-400

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: Дмитрий ПесковФото с сайта Президента РФ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об обсуждении президентом Владимиром Путиным с саудовским принцем Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом поставок российских комплексов С-300 и С-400, заявил, что повторять сказанное нет необходимости.

Песков, отвечая на вопрос о том, не предлагал ли еще раз Путин приобрести Саудовской Аравии российские комплексы С-300 и С-400, заявил, что "об этом предложении президента хорошо известно в Эр-Рияде" и "нет необходимости повторять то, что было уже сказано", передает РИА "Новости".

Ранее Песков заявил, что Путин и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не обсуждали тему увеличения добычи нефти.

Напомним, в среду состоялся телефонный разговор российского лидера с саудовским принцем.

До этого Путин предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300, так как в ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода королевства были атакованы беспилотниками.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400.


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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