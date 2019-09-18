Войти
18.09.2019
ЦАМТО

Россия может предложить Саудовской Аравии комплексную эшелонированную систему ПВО

224
0
0
Игорь Коротченко. Архивное фото
Игорь Коротченко. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Одиноков

ЦАМТО, 17 сентября. Россия может предложить Саудовской Аравии комплексную эшелонированную систему ПВО для обеспечения безопасности страны и защиты от ракет и беспилотников, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аварии купить российские комплексы С-300 или С-400 после атаки беспилотников на ее нефтяные объекты.

"Очевидно, что для Саудовской Аравии имеет смысл создать комплексную эшелонированную систему ПВО на основе таких российских систем и комплексов, как С-400 большой дальности, "Бук-М3" средней дальности и "Тор-М2" малой дальности с соответствующими средствами автоматизации и интеграции, способных, в том числе, объединить как российские, так и западные средства ПВО, которыми располагает королевство", – сказал И.Коротченко.

По мнению директора ЦАМТО, собственная безопасность Саудовской Аравии в сфере воздушно-космической обороны гораздо важнее, чем американские рекомендации не закупать российскую военную технику.

Кроме того, отметил И.Коротченко, оптимальным вариантом немедленного реагирования Эр-Рияда на воздушную атаку на ее объекты нефтяной инфраструктуры стала бы закупка в РФ по ускоренному варианту поставки зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2", отлично зарекомендовавших себя в ходе отражения неоднократных атак террористов с использованием БЛА на базу Хмеймим в Сирии.

"Тор-М2" – это ПВО последнего рубежа, обладающая фактически стопроцентной вероятностью поражения любых, в том числе малозаметных и низковысотных целей", – заключил руководитель ЦАМТО.

Агентство напоминает, что Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила добычу нефти более чем вдвое – на 5,7 млн. баррелей в сутки с обычного объема в 9,8 млн. баррелей. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. В Тегеране эти обвинения категорически отвергают.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Йемен
Россия
Саудовская Аравия
Сирия
США
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
С-300
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
Похожие новости
18.09.2019
"Надежная защита": Путин предложил Саудовской Аравии ПВО
20.06.2019
Зенитное наследие
12.02.2019
Пилите, Донни, пилите. Какое оружие Россия предлагает уничтожить Пентагону
03.06.2015
Проекция силы
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.09 04:55
  • 1
Трамп объявил о существовании американского супероружия
  • 18.09 01:41
  • 7
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 17.09 21:56
  • 1
На Украине начали сборку внедорожников на замену российским УАЗ-469
  • 17.09 21:11
  • 18
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
  • 17.09 20:23
  • 4
Новые возможности: какой вертолетоносец нужен ВМФ России
  • 17.09 19:27
  • 2
МИД России осудил атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии
  • 17.09 17:50
  • 86
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 17.09 15:46
  • 1
"Тегеран готов к войне": Иран предупредил США
  • 17.09 15:37
  • 2
ПВО Саудовской Аравии не способна противостоять дронам - эксперт
  • 17.09 13:12
  • 18
Атака дронов вынудила Саудовскую Аравию наполовину сократить добычу нефти
  • 17.09 11:12
  • 2
Проспали: американские системы Patriot опозорились в Саудовской Аравии
  • 17.09 09:27
  • 1
Последствия ударов по объектам саудовской нефтяной промышленности
  • 17.09 08:24
  • 3
"Искандеры" ушли от погони с помощью дрона
  • 17.09 08:11
  • 1
The National Interest: Россия спешно закупает дополнительные истребители пятого поколения Су-57
  • 17.09 06:37
  • 12
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21