ЦАМТО, 17 сентября. Россия может предложить Саудовской Аравии комплексную эшелонированную систему ПВО для обеспечения безопасности страны и защиты от ракет и беспилотников, заявил в интервью "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Накануне президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аварии купить российские комплексы С-300 или С-400 после атаки беспилотников на ее нефтяные объекты.

"Очевидно, что для Саудовской Аравии имеет смысл создать комплексную эшелонированную систему ПВО на основе таких российских систем и комплексов, как С-400 большой дальности, "Бук-М3" средней дальности и "Тор-М2" малой дальности с соответствующими средствами автоматизации и интеграции, способных, в том числе, объединить как российские, так и западные средства ПВО, которыми располагает королевство", – сказал И.Коротченко.

По мнению директора ЦАМТО, собственная безопасность Саудовской Аравии в сфере воздушно-космической обороны гораздо важнее, чем американские рекомендации не закупать российскую военную технику.

Кроме того, отметил И.Коротченко, оптимальным вариантом немедленного реагирования Эр-Рияда на воздушную атаку на ее объекты нефтяной инфраструктуры стала бы закупка в РФ по ускоренному варианту поставки зенитных ракетных комплексов малой дальности "Тор-М2", отлично зарекомендовавших себя в ходе отражения неоднократных атак террористов с использованием БЛА на базу Хмеймим в Сирии.

"Тор-М2" – это ПВО последнего рубежа, обладающая фактически стопроцентной вероятностью поражения любых, в том числе малозаметных и низковысотных целей", – заключил руководитель ЦАМТО.

Агентство напоминает, что Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила добычу нефти более чем вдвое – на 5,7 млн. баррелей в сутки с обычного объема в 9,8 млн. баррелей. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, взяли на себя ответственность за атаку. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней Иран. В Тегеране эти обвинения категорически отвергают.