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18.09.2019
Газета.ru

"Надежная защита": Путин предложил Саудовской Аравии ПВО

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Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить ЗРК С-300 или С-400. По его словам, российские средства ПВО позволят защитить саудовские НПЗ от атак беспилотников. Говоря об инциденте с атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии, он упомянул гуманитарную катастрофу в Йемене и процитировал Коран.

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По его словам, Эр-Рияду следует купить российские зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400 для защиты своих НПЗ.

"Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 "Триумф", - заявил Путин.

Российские вооружения надежно защитят любые объекты инфраструктуры королевства, добавил президент России.

Несколько дней назад десять беспилотников атаковали саудовские нефтяные объекты. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Однако США отказались верить этому и обвинили Иран в причастности к произошедшему. Тегеран же отверг все выпады Вашингтона.

Говоря об атаке на НПЗ Саудовской Аравии, российский лидер отметил, что инцидент связан с ситуацией в Йемене.

"В Йемене существует очень серьезная гуманитарная катастрофа. Мы сами готовы к тому, чтобы людям помогать, и призываем всех, кто может это сделать, последовать нашему примеру ", - сказал Путин.

По мнению российского лидера, разрешение кризиса возможно лишь при заключении договоренностей между всеми сторонами конфликта.

"Не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот исходить нужно как раз из этого ", - подытожил Путин.

С данным заявлением президент России выступил накануне в ходе пресс-конференции по итогам трехстороннего саммита по Сирии, в котором также приняли участие глава Ирана Хасан Роухани и Эрдоган. Несмотря на то, что атака на НПЗ Саудовской Аравии не обсуждалась, лидеры высказались по поводу инцидента.

К примеру, президент Турции призвал вспомнить, кто начал военную кампанию в Йемене. По его словам, страна не может "самостоятельно встать на ноги".

"Что могут сделать развитые страны для Йемена, Сирии? В Палестине тоже катастрофа, но, увы, сейчас мусульмане противоборствуют мусульманам. Вспомним, кто первый начал бомбить Йемен? И мы увидим, откуда это началось", - отметил Эрдоган.

Роухани же обратил внимание на вопрос безопасности в Йемене. Президент Ирана напомнил о ежедневных бомбежках этой страны.

"Народ Йемена вынужден был из-за потока оружия, который поступает ежедневно в Саудовскую Аравию и используется против них (Йемена), они вынуждены были ответить. То, что делает народ Йемена, они защищают себя. И защищают от нападения", - подчеркнул Роухани.

В то же время основным поставщиком оружия в Саудовскую Аравию являются США. Вашингтон не отказывается от поставок, несмотря на ситуацию в Йемене. Американские власти объясняют необходимость продажи вооружений Эр-Рияду ситуацией вокруг Ирана. Решения Вашингтона не поддерживают в конгрессе, однако президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюции законодателей и одобрил контракты на поставки оружия Саудовской Аравии.

При этом ряд европейских стран ввел эмбарго на поставки оружия Эр-Рияду в ноябре прошлого года. Поводом для ограничений стало убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в деле которого фигурируют представители власти Саудовской Аравии. В частности, эмбарго было введено Германией. Американские законодатели также хотели присоединится к данным мерам, но Трамп не стал отменять контрактов с Эр-Риядом.

К слову, предложение Путина по С-300 или С-400 прозвучало на фоне подготовки визита президента России в Эр-Рияд. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, поездка должна состояться в октябре.

"Точную дату мы анонсируем по согласованию с саудовской стороной", - добавил Песков.

Он также подчеркнул, что атака дронов на НПЗ Саудовской Аравии не влияет на подготовку визита в Эр-Рияд.


Алексей Поплавский

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