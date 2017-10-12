Товар из России, пользующийся большим спросом (Suddeutsche Zeitung)



Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.

Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников Военнослужащий у зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Триумф" С-400.Источник: © РИА Новости, Кирилл Каллиников

Они, собственно говоря, слишком тяжелы для того, чтобы покупатели вырывали их у производителя прямо из рук. Однако спрос на российские зенитные ракетные системы (ЗРС) типа С-400 "Триумф" велик. Настолько велик, что один представитель концерна даже кокетничал: "Возможности производства не безграничны". Еще полгода назад российское оборонное предприятие Ростэк заявило, что оно производит сейчас ЗРС С-400 для Китая. Китай и Россия уже много лет успешно сотрудничают в военно-политической сфере. Однако за последние недели последовали два других заказа, имеющих большое политическое значение: сначала президент России Владимир Путин и турецкий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили подписание договора о продаже ЗРС С-400. Затем, в конце прошлой недели, Путин заключил в Москве такую оборонную сделку также с королем Саудовской Аравии Салманом.

Пользующийся большим спросом товар Made in Russia - не так уж часто такое встречается. Однако что касается новейшей российской зенитной системы, то, по словам советника президента Владимира Кожина, государства "прямо-таки выстроились в очередь". Речь идет о странах из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и о "некоторых других государствах". В прошлом году ЗРС С-400 России заказала вооружающаяся Индия. Но почему Китай, Индия, Турция - и Россия так или иначе - считают эти ЗРС такими великолепными?

Страна-член НАТО Турция этой запланированной покупкой демонстративно показывает, что она не хочет более зависеть от западной, конкретно - от американской военной помощи. С другой стороны, такое политическое упрямство имеет смысл лишь в том случае, если этот товар зарекомендовал себя с военной точки зрения. Модернизированная мобильная система С-400, представляющая собой, собственно говоря, целую группу пусковых установок, считается очень эффективной, потому что она одновременно охватывает самые различные воздушные цели и может их автоматически поражать: боевые самолеты, летающие на большой высоте самолеты-разведчики, такие как Awacs, баллистические ракеты, крылатые ракеты, беспилотники, даже бомбардировщики-невидимки. С-400 охватывает параллельно до 36 целей, в радиусе примерно 400 километров и на высоте в 27 километров. Таким образом королевство Саудовская Аравия могло бы вооружиться против своего большого соперника Ирана.

"Эта система доказала свое превосходство над всеми другими, это наверняка самая лучшая зенитная система из существующих сегодня", - говорит Дмитрий Шугаев, руководитель российской службы военно-технического сотрудничества. Бывший полковник Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), эксперт по вопросам вооружения фонда "Наука политика" в Берлине, несколько менее восторженно, но все же причисляет российскую зенитную систему к "продуктам высшего качества на международном рынке. Это проект, с которым Турция значительно улучшит свою обороноспособность". С-400 "безусловно лучше, чем американская система Patriot, которая есть у Германии", говорит Рихтер. "И к тому же она дешевле". По оценкам, это более двух миллиардов долларов.

Для России недавние крупные заказы важны, потому что они укрепляют ее репутацию как второй нации по экспорту вооружений, Военная промышленность является одной из крупнейших отраслей экономики страны. Именно заключение договора с Турцией может удовлетворить стремление Москвы увечить свой стратегический вес, ибо оно означает первые российские поставки в одну из стран-членов НАТО. Правительство США не проявило большого восторга, когда Эрдоган и Путин подтвердили подписание договора о покупке ЗРС. Однако уже был случай, когда Греция, тоже страна-член НАТО, купила у России ракеты С-300, Правда это привлекло гораздо меньше внимания, чем история с Турцией.

Но прежде чем Анкара получит эти ЗРС, могут пройти годы. А насколько С-400 интегрируется в структуры НАТО, это уже другой вопрос. Уже в эти дни возник спор между Россией и Турцией. Анкара угрожала аннулировать заказ на покупку этих ЗРС, если не будет договоренности об их совместном производстве. В понедельник Кремль выступил с опровержением, заявив, что переговоры экспертов будут продолжены. Очевидно, Турция не может просто так отказаться от С-400.

Франк Нинхойзен (Frank Nienhuysen)