Рособоронэкспорт представит российскую технику для борьбы с БЛА на выставке Dubai Airshow 2019

ЦАМТО, 17 сентября. На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) представит новейшие российские системы для борьбы с БЛА и другими средствами воздушного нападения.

"Широкое распространение беспилотных летательных аппаратов создает новые вызовы в сфере безопасности. Предприятия Ростеха производят большую линейку современных средств противодействия дронам. Это и эффективные средства ПВО, такие как ЗРПК семейства "Панцирь", ЗРК "Сосна", переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", "Верба" и другие, а также средства радиоэлектронной борьбы, способные решать задачи поражения отдельных БЛА и обеспечивать комплексную защиту транспортных узлов, промышленных, военных и других критически важных объектов. Среди разработок в этой сфере – комплексы "Сапсан-Бекас", "Атака-DBS", "Солярис-Н", "Пищаль-ПРО", "Таран-ПРО" и другие", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сегодня оружейный рынок государств Ближнего Востока крайне важен для предприятий российского ОПК. Страны этого региона традиционно оснащают свои армии самыми современными видами вооружения и военной техники, уделяя большое внимание и российским системам, в том числе тем, которые работают в Ираке, Сирии и других странах региона.

"Последние события в мире показывают, что эффективная борьба с разведывательными и ударными БЛА, а также с иными средствами воздушного нападения приобретает все большее значение для обеспечения защиты объектов особой важности, в том числе стратегических транспортных узлов и инфраструктуры крупных предприятий нефтегазового сектора, атомной энергетики. По сути, на мировом оружейном рынке сейчас завершается формирование новой ниши – борьба с беспилотными системами, потенциал которой исчисляется в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше. В связи с этим в рамках Dubai Airshow 2019 мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы", – сказал генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

На Dubai Airshow, входящем в топ-5 крупнейших в мире авиационно-космических салонов, Рособоронэкспорт традиционно выступит организатором единой российской экспозиции. Из средств ПВО особое внимание здесь ожидается к зенитной ракетной системе С-400 "Триумф", зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1 (С1М)", зенитным ракетным комплексам семейств "Бук" и "Тор", переносным зенитным ракетным комплексам "Игла-С" и "Верба", радиоэлектронным средствам (комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными БЛА "Репеллент" и др.).

"Рособоронэкспорт предлагает иностранным партнерам поставку всех видов российских средств ПВО и РЭБ, а также создание единой эшелонированной и автоматизированной группировки ПВО, в которую включаются и уже имеющиеся у государства-заказчика средства. На территории страны-покупателя мы создаем всю необходимую инфраструктуру, в том числе сервисные технические центры. Благодаря комплексному подходу и максимально высокой адаптивности российских предложений, с 2000 года Рособоронэкспортом поставлено в другие страны российских средств ПВО и РЭБ на сумму свыше 25 млрд. долларов США, причем за последние 10 лет объем российского экспорта в этом сегменте вырос в 4-5 раз", – подчеркнул Александр Михеев.

Военно-техническое сотрудничество России со странами Ближнего Востока имеет очень долгую историю. Сегодня Россия продолжает развивать и поддерживать имеющиеся связи. Оружие с маркой "Сделано в России" достойно зарекомендовало себя в непростых климатических условиях этого региона, в том числе в ходе реальных боевых действий. Мировой и локальный спрос на российское оружие продолжает расти, в том числе в таких нишах, как обеспечение государственной и инфраструктурной безопасности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".