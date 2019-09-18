Рособоронэкспорт наращивает объемы экспорта гражданского и служебного оружия за рубеж

ЦАМТО, 17 сентября. В рамках научно-практической конференции, приуроченной к 100-летию Михаила Калашникова, Рособоронэкспорт (входит в ГК Ростех) 17 сентября подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с некоммерческой организацией "Союз российских оружейников имени М.Т.Калашникова".

Подписание документа направлено на рост объемов экспорта на внешний рынок гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему. Кроме того, соглашение должно улучшить взаимопонимание между главным российским спецэкспортером и предприятиями-производителями, входящими в Союз оружейников, в области потребностей иностранных заказчиков и тенденций рынка.

"Рынок гражданского и служебного оружия – новое направление нашей работы. Несмотря на это, к сегодняшнему дню Рособоронэкспорт уже выполнил один контракт по этой тематике и подготовил более 30 коммерческих предложений партнерам из 20 стран мира на сумму около 2,5 млрд. руб. Уверен, что совместными с Союзом российских оружейников усилиями мы сможем существенно нарастить долю российской продукции в этом достаточно плотном сегменте рынка и оказать поддержку нашим предприятиям", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта, заместитель председателя Союза машиностроителей России Александр Михеев.

На мировом рынке Рособоронэкспорт ведет активную маркетинговую работу по тематике экспорта гражданского и служебного оружия российского производства. На рассмотрении потенциальных зарубежных покупателей находятся коммерческие предложения по различным модификациям карабинов "Сайга", ружьям МР-18, МР-135, МР-156, МР-27 и МР-43, пистолетам "Викинг" разработки и производства входящего в Госкорпорацию Ростех Концерна "Калашников", винтовкам ORSIS Т-5000М, карабинам "Вепрь", патронам к ним и различным элементам обвеса. Также заметен интерес инозаказчиков к гражданским модификациям СВД под маркой "Тигр".

Рособоронэкспорт получил право экспортировать, помимо боевого, гражданское оружие в интересах силовых структур стран-партнеров в 2017 году после внесения изменений в российский закон "Об оружии". Это создало максимально комфортные условия при заключении комплексных контрактов на поставку продукции и дало возможность партнерам компании приобретать весь необходимый им спектр российского оружия у одного надежного экспортера.

Практика многолетней работы Рособоронэкспорта показывает, что компания обладает всеми необходимыми компетенциями по поставкам за рубеж не только вооружения и военной техники, но и гражданской продукции, а также продукции двойного назначения. Основными заказчиками гражданского и служебного оружия рассматриваются полиция, специальные службы иностранных государств, а также многочисленные спортивные и охотничьи клубы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".