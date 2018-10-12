Почему в США хотят копировать российское оружие

В США появились сообщения о том, что американским оружейникам поручено начать изготовление отдельных копий российского стрелкового оружия. Тем временем российские оружейники заявили о том, что завершаются испытания пистолета, который придет на смену ПМ-Макаров.

Американское издание The Washington Post сообщило, что Пентагон намерен заказать у местных производителей партии автомата Калашникова, снайперские винтовки СВД, российские пулеметы среднего и крупного калибра, а также авиавооружение калибра 14,5 мм. Другое издание - The National Interest опубликовало материал, в котором со ссылкой на заявление американского командования говорится о желании производить копии ПКМ - пулемета Калашникова модернизированного, а также крупнокалиберного пулемета НСВ "Утес".

Публикации уже наделали немало шума. Концерн "Калашников" заявил о том, что желание американцев производить копии стрелкового оружия, выпускаемого концерном, свидетельствует о его надежности. В госкорпорации "Ростех", в который входит оружейный концерн, выразили недоумение в связи с возможностью производства того, что будет напоминать оружие бренда "Калашников". "Если у кого-то есть желание работать легально, то нужно обращаться в "Рособоронэкспорт". В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря, о воровстве", - отметили в "Ростехе".

Возникает естественный вопрос: зачем это надо американцам, у которых производство собственного стрелкового оружия - это мощнейшая индустрия?

По данным The Washington Post, к принятию такого решения военное командование страны подтолкнули сложности, возникающие при обслуживании оружия американского производства. Надо понимать, что в самых горячих точках - Афганистане, Ираке и Сирии. Американские автоматы, пистолеты и пулеметы внешне, как считают некоторые эксперты, эстетичнее грубоватых российских образцов, да и по своим характеристикам они нередко превосходят те же "калаши". Но вот в условиях реальной войны, особенно на Ближнем Востоке, где много пыли, песка, грязи, вся штатовская красота блекнет перед очень надежной российской военной техникой.

По словам той же газеты, члены вооруженных формирований на Ближнем Востоке (надо понимать - поддерживаемых Пентагоном) сталкиваются с проблемами при использовании военной техники, поставляемой из США. В связи с чем бойцы становятся целями для других группировок. То есть те, кто имеет американское стрелковое оружие, априори проигрывают тем, кто имеет российское.

Кстати, это прямо подтвердил представитель командования силами специальных операций США Мэтт Аллен. По его словам, опубликованным в американской прессе, "производство такого оружия американскими компаниями будет не только хорошим использованием бюджетных средств, но и положительно скажется на зарубежных партнерах, которым подобное оружие (российское) более знакомо, так как повсеместно используется в районах боевых действий".

Оставив в стороне вопросы воровства интеллектуальной собственности и даже провокационную сторону поставок псевдороссийского стрелкового оружия незаконным вооруженным формированиям, скажем, в чем же все-таки особенности пулеметов ПКМ и "Утес".

7,62 мм пулемет ПК-ПКМ разработан М.Т. Калашниковым в конце 1950-х. На вооружение Советской армии принят в 1961 году в качестве единого пулемета. Для суровых военных людей его дизайн, совершенно несвойственный тому времени, был настолько поразителен, что в войсках его прозвали "красавчиком".

Помимо технической красоты ПКМ обладал и обладает великолепными боевыми свойствами, прост и удобен в обращении. Прицельная дальность стрельбы - 1500 м, максимальная дальность полета пули - 3800 м. Вид боепитания - ленты, снаряженные патронами в количестве 100, 200, 250 штук.

ПКМ одинаково хорош и в качестве ручного, и как станковый, который быстро крепится на автомобильной и бронетехнике, в том числе в танках. Пулемет не раз спасал жизнь наших солдат в самых критических ситуациях, которые складывались для них в различных регионах планеты в конце ХХ века. Его очень любили вьетнамские партизаны времен войны с армией США.

И вот уже более 55 лет лучшего массового пулемета, чем ПКМ, в мире нет.

Крупнокалиберный пулемет НСВ-12,7 "Утес" был разработан тульскими оружейниками Г.И. Никитиным Ю.М. Соколовым и В.И. Волковым в начале 1970-х годов. Аббревиатура - начальные буквы фамилий его создателей.

Наличие оптического прицела гарантировало высокую точность стрельбы на самые дальние дистанции - до 2000 м по наземным и 1500 по воздушным целям. Не случайно, еще во время войны Советской армии в Афганистане пулемет получил приставку "антиснайпер". Даже если вражеский стрелок прятался за надежным, как ему казалось, укрытием, точная очередь из "Утеса" разносила в клочья и укрытие, и самого снайпера.

Стоит повторить, что ПКМ и НСВ "Утес" отличаются от американских пулеметов простотой обслуживания и высочайшей надежностью, что в бою цены не имеет. Поэтому именно их предпочитают там, где стрелять пока еще приходится.

Те, кто имеет на руках американское стрелковое оружие, априори проигрывают тем, кто имеет российское

Не исключено, что американцы захотят скопировать и совершенно новый автомат Калашникова АК-308, который впервые был показан на форуме "АРМИЯ-2018". Сейчас его опытный образец готовится к испытаниям. Автомат калибра 7,62 мм создан на базе автомата АК-103. АК-308 предназначен прежде всего для бойцов спецподразделений. Он отличается компактностью, емкость магазина - 20 патронов, приклад складной, регулируемый.

Стало известно и о еще одной новинке российских оружейников. В декабре должны завершиться испытания нового армейского пистолета, который придет на смену привычному уже "Макарову".

Скорее всего, речь идет о пистолете, разрабатывавшемся по теме "Удав" в Центральном НИИ точного машиностроения, находящемся в Климовске под Москвой. В его основе идеи выдающегося отечественного конструктора Петра Ивановича Сердюкова. Характеристики пистолета пока засекречены, но можно сказать, он будет по своей убойной силе одним из самых мощных в мире. И одним из самых красивых.

Впервые в нашей стране пистолет создавали с привлечением технических дизайнеров, причем с мировым именем.

Сергей Птичкин