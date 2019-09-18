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18.09.2019
Известия.ru

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

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Источник изображения: Фото: ТАСС/ Сергей Савостьянов

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

"Самый важный вопрос: кто контролирует диджейский пульт?" — поинтересовался Питт.

Хейг в ответ заметил, что список музыки меняется, и все члены экипажа выбирают плей-лист по очереди.

"У нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта, поэтому услышать немного традиционной музыки из России за ужином — это очень приятная перемена и погружение", — цитирует его "РИА Новости".

Хейг отметил, что музыкальное разнообразие позволяет реально ценить международную составляющую экипажа.

В настоящее время на борту МКС находятся американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган, российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, а также итальянец Лука Пармитано.

Ранее сообщалось, что Брэда Питта удивил "бардак" на МКС.

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