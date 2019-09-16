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16.09.2019
Военно-промышленный курьер

Новая версия ракеты "Копье-3" защитит другие ракеты и истребители от средств ПВО

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Источник изображения: vpk-news.ru

Британское подразделение французской компании MBDA приступило к разработке новой версии небольшой крылатой ракеты SPEAR-3, которая сможет защищать другие ракеты или истребители от систем противовоздушной обороны противника.

Как сообщает издание N+1, со ссылкой на The Drive, для этого боеприпас планируется оснастить компактной системой радиоэлектронной борьбы.

Крылатые ракеты SPEAR-3 разрабатываются в интересах министерства обороны Великобритании для оснащения истребителей Typhoon и F-35B Lightning II. Эти боеприпасы позволят самолетам поражать небольшие подвижные наземные цели. Кроме того, ракеты планируется доработать, чтобы их можно было использовать и против надводных целей.

SPEAR-3 имеет в длину всего 1,8 метра и диаметр 0,18 метра. Масса боеприпаса составляет чуть меньше 100 килограммов. Ракета оснащена раскладывающимися хвостовым стабилизатором и крылом. SPEAR-3 имеет многорежимную систему самонаведения: радиолокационную, инфракрасную и лазерную. Боеприпас также оснащен системой связи, по которой в полете может обмениваться данным с истребителем.

Ракета сможет самостоятельно находить для себя цели, либо наводиться на цели, указанные с истребителя. Кроме того, боеприпас сможет наводиться и на цели, подсвеченные наземными отрядами с помощью лазерной системой указания. Дальность полета крылатой ракеты составит 140 километров.

Новая версия SPEAR-3 сохранит основные качества базового боеприпаса. Оснащенная системой радиоэлектронной борьбы ракета сможет ставить помехи радиолокационным станциям зенитных комплексов противника, препятствуя наведению. Таким образом будет обеспечиваться защита других крылатых ракет или истребителей.

Модифицированная версия британской ракеты сможет также объединяться в группы с другими такими боеприпасами.

В конце февраля текущего года израильская компания Rafael представила аэробаллистическую ракету Rocks, предназначенную для поражения наземных целей и подземных укрепленных объектов. Этот боеприпас выполнен на основе баллистической ракеты-мишени Black Sparrow воздушного старта.

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Страны
Великобритания
Израиль
Франция
Продукция
EF-2000
F-35
F-35B
Компании
Leonardo
MBDA
Rafael
Проекты
Воздушный старт
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