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Ракета Meteor выбрана для интеграции с корейским истребителем KF-X

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Как сообщает Michel Cabirol в статье "MBDA monte à bord de l'avion de combat sud-coréen, le KF-X", опубликованной изданием La Tribune, министерство обороны Южной Кореи выбрало ракету Meteor производства концерна MBDA для оснащения своего перспективного истребителя KF-X. Южнокорейский разработчик истребителя - компания Korea Aerospace Industries, заключила с MBDA контракт на интеграцию ракеты с истребителем. Кроме того корейцы получат технологии, а также оборудование для испытаний ракеты при проведении работ по ее интеграции с истребителем. Южная Корея является стратегическим рынком для MBDA, туда уже продано около 300 ракет Taurus KEPD 350K.

Изображение истребителя KF-X (c) Korea Aerospace Industries

По мнению MBDA, Meteor является лучшей ракетой своего класса в мире, она оснащена активной ГСН и энергетической установкой, которая состоит из маршевого прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) с регулируемой по модулю тягой и стартового ускорителя, которые размещаются в едином корпусе. Расходы по этой программе поделены между Великобританией (34,6%), ФРГ (21%), Францией (12,4%), Италией (12%), Испанией (10%) и Швецией (10%). Ракета уже входит в состав вооружения истребителей Rafale, Gripen и Eurofighter, Скоро она будет стоять на вооружении британских истребителей F-35В, и, возможно, когда-нибудь, на итальянских F-35.

Первый прототип истребителя KF-X должен быт собран в первом квартале 2021 года, а первый полет запланирован на 2022 год. Испытательные полеты должны завершиться в первом квартале 2026 года. И в том же году будут выпущены шесть первых истребителей. Правительства Южной Кореи и Индонезии финансируют проект в пропорции 60% и 20%, остальные 20% приходятся на южнокорейский ВПК.

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Продукция
EF-2000
F-35
F-35B
Gripen NG
KF-X
Meteor MBDA
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Компании
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Leonardo
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