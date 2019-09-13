Спущен на воду круизный пассажирский лайнер "Мустай Карим" проекта PV300

11 сентября 2019 года на ПAО "Завод "Красное Сормово" (входит в состав АО "Объединенная судостроительная корпорация" - ОСК) в Нижнем Новгороде состоялся спуск на воду строящегося круизного пассажирского лайнера "Мустай Карим" проекта PV300.

Спущенный на воду на ПAО "Завод "Красное Сормово" круизный пассажирский лайнер "Мустай Карим" проекта PV300. Нижний Новгород, 11.09.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Судно строится на заводе "Красное Сормово" с весны 2017 года в рамках трехстороннего контракта, где изготовителем выступает ПАО "Завод "Красное Сормово", заказчиком - кэптивная лизинговая компания АО "Машпромлизинг" (ранее называвшаяся "Гознак-лизинг"), а получателем ООО "ВодоходЪ". Официальная закладка была произведена 28 марта 2017 года. Новый пассажирский теплоход получил имя известного башкирского писателя Мустая Карима.

В торжественной церемонии спуска теплохода на воду приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, президент ОСК Алексей Рахманов, а также руководство ПАО "Завод "Красное Сормово" и заказчика судна - ООО "ВодоходЪ" (генеральный директор Ришат Багаутдинов).

На церемонии спуска было сообщено, что сейчас готовность судна составляет более 80 процентов и что заводские ходовые испытания запланированы до конца навигации 2019 года, а сдача - на первый квартало 2020 года. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что "в свой первый рейс корабль выйдет только будущей весной, первые круизы запланированы на май 2020 года".

Проект PV300 круизного пассажирского лайнера разработан ООО "Морское Инженерное Бюро" (Одесса) в 2010-2015 годах по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России в рамках ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы" (государственный заказчик - координатор программы - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации).

Судно предназначено для речной перевозки пассажиров на дальних круизных линиях Москва - Астрахань, Москва-Санкт-Петербург с переходами по Ладожскому и Онежскому озерам и Москва-Ростов-на-Дону с проходом Волго-Донским судоходным каналом. Класс судна: X М-ПР 3,0 (лед 30) А. Район плавания: внутренние водные пути Российской Федерации и морские прибрежные районы, в соответствии с классом судна.

Для размещения пассажиров в количестве 329 человек на судне предусматриваются 152 каюты "Стандарт"; 9 кают "Люкс", одна каюта "Полулюкс" и одна каюта для лиц с ограниченными возможностями. Для досуга пассажиров есть обзорные салоны (музыкальный на 200 мест и читальный на 50 мест), трансформируемый конференц-зал (на 140 мест), три бара (пивной, "Панорама" и в читальном салоне), детская комната, фитнесс-центр (сауна, хамам, массажные кабинеты, тренажерный зал, парикмахерская), сувенирный киоск и солярий на открытой солнечной палубе (700 кв. метров). Для людей с ограниченными возможностями устроены лифты, соединяющие все палубы, коммуникации и туалеты, повышенные габариты проходов, отсутствие препятствий при перемещении в колясках.

"Мустай Карим" фактически станет первым построенным в России за 60 оет пассажирским судном, поскольку с 1950-х годов все морские и речные крупные пассажирские суда, эксплуатировавшиеся в СССР и России, заказывались за рубежом.

По близкому проекту PV300VD на АО "Судостроительный завод "Лотос" (также в составе ОСК) в Нариманове (Астраханская область) строится круизный пассажирский лайнер "Пётр Великий" по заказу ОАО "Московское речное пароходство" (МРП, будет работать под маркой круизной компании "Мостурфлот"), но предназначенный не только для речных рейсов, но также и для совершения морских переходов по Азовскому, Черному, Средиземному, Каспийскому и Красному морям, с возможным использованием на линии Санкт-Петербург - Москва - Ростов-на-Дону - порты Черного моря - порты Турции - порты Красного моря. Однако, хотя "Пётр Великий" был заложен 15 августа 2016 года и спущен на воду 24 мая 2019 года, однако, он, видимо, будет введен в эксплуатацию позже "Мустая Карима".

Судно "Мустай Карим" проекта PV300 имеет следующие главные характеристики:

длина габаритная - 141 м;длина между перпендикулярами - 140,15 м;

ширина габаритная - 16,80 м;

ширина расчетная - 16,60 м;

высота борта - 5,00 м;

осадка наибольшая - 3,00 м;

высота габаритная от ОП - 16,25 м;

скорость - 22,5 км/час;

экипаж и обслуживающий персонал - 141 человек;

автономность по топливу - 15 суток;

по прочим видам запасов - 5 суток.

Движение и управляемость судна обеспечивается двумя кормовыми полноповоротными винторулевыми колонками с винтами фиксированного шага в насадках.

Для улучшения управляемости на малых ходах, при проходе узкостей и при швартовках на судне имеется носовое подруливающее устройство типа "винт в трубе" с винтом фиксированного шага мощностью 500 кВт.

Энергетическая установка состоит из двух дизельных двигателей максимальной номинальной длительной мощностью 1200 кВт каждый, работающих на полноповоротные винторулевые колонки; вспомогательной установки в составе трех дизель-генераторов электрической мощностью по 760 кВт каждый и аварийного дизель-генератора электрической мощностью 214 кВт; котельной установки, состоящей из одного термального котла тепловой мощностью 800 кВт и трех утилизационных котлов ДГ тепловой мощности по 170 кВт.

В соответствии с требованиями Правил РРР из расчета нахождения на борту судна 470 человек установлены две спасательных моторных шлюпки по 48 чел. каждая, 16 спасательных плотов сбрасываемого типа вместимостью 25 человек каждый и две морские эвакуационные системы на 200 человек каждая, обеспечивающие посадку людей без попадания их в воду.

Спуск на воду на ПAО "Завод "Красное Сормово" строящегося круизного пассажирского лайнера "Мустай Карим" проекта PV300. Нижний Новгород, 11.09.2019 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Спуск на воду на ПAО "Завод "Красное Сормово" строящегося круизного пассажирского лайнера "Мустай Карим" проекта PV300. Нижний Новгород, 11.09.2019 (с) Михаил Солунин / ТАСС

Проект PV300 речного круизного пассажирского судна пассажировместимостью 329 человек (с) ООО "Морское Инженерное Бюро"