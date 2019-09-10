В Минобороны рассказали, когда крейсер "Адмирал Нахимов" сдадут ВМФ

Пока его отремонтировали на 50%

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Готовность тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт с модернизацией на "Севмаше", составляет 50%, в конце 2022 года корабль будет сдан Военно-морскому флоту. Об этом сообщил в понедельник журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Это будет самый мощный корабль Военно-морского флота. Мы проверили ход работ, готовность корабля сейчас на уровне 50%", - сказал он.

Криворучко отметил, что Минобороны обеспечивает его строгое финансирование, "в этом году работы профинансированы на 29,5 млрд рублей". "Как мы и договорились с предприятием "Севмаш", получение корабля ожидаем в конце 2022 года. Эти сроки не вызывают сомнения", - подчеркнул замминистра обороны.

Отвечая на вопрос, каким вооружением будет оснащен "Адмирал Нахимов", он сказал, что, "безусловно, это будет самый современный крейсер, вооруженный высокоточным оружием большой дальности". Защита корабля будет обеспечиваться комплексами ПВО "Форт-М" и "Панцирь-М" и мощным противолодочным вооружением "Пакет-НК" и "Ответ".

Крейсер заложен 17 мая 1983 года. Первоначально имел название "Калинин". 25 апреля 1986 года спущен на воду, 30 декабря 1988 года вступил в строй в составе Северного флота. 22 апреля 1992 года переименован в "Адмирал Нахимов".

С 1999 года находится в ремонте на "Севмаше". Фактически работы по ремонту и глубокой модернизации начались в 2013 году. После завершения работ крейсер получит на вооружение крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Оникс", а в перспективе - также "Циркон".