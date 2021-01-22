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Независимое военное обозрение

Новое оружие стимулирует масштабную модернизацию флота

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ВМФ всерьез взялся за модификацию доказавших свою эффективность боевых единиц. На фото - крейсер «Адмирал Нахимов» у стенки завода "Севмаш". Фото сайта sevmash.ru
ВМФ всерьез взялся за модификацию доказавших свою эффективность боевых единиц. На фото - крейсер «Адмирал Нахимов» у стенки завода "Севмаш". Фото сайта sevmash.ru.

Корабли получат гиперзвуковые ракеты и ранее недоступные возможности

Не терять темпа переоснащения армии и флота, укреплять потенциал высокоточного оружия призвал подчиненных и представителей промышленности министр обороны Сергей Шойгу на последнем селекторном совещании. Минувшая неделя показала, что Россия в полном объеме начала выполнение новой программы вооружений. В ее рамках страна получит совершенно новые виды оружия, которые внесут серьезные изменения в стратегию и тактику вооруженной борьбы. Особенно отчетливо это видно по переоснащению Военно-морского флота.

Главным событием в этом плане можно считать заявление представителей Северодвинского машиностроительного предприятия «Севмаш» о начале испытаний тяжелого атомного крейсера проекта 1144 «Адмирал Нахимов». Это третий в серии из четырех аналогичных кораблей, находящихся в составе флота с 80-х годов прошлого века. И второй – остающийся в боевом составе. Даже несмотря на то, что его эксплуатируют с 1988 года, этот корабль остается уникальной морской платформой. С одной единственной поправкой – при всех заявленных характеристиках только последний корабль серии «Петр Великий» при передаче ВМФ имел полный комплект вооружения и оборудования.

Теперь самым современным и мощным кораблем нашего флота станет «Адмирал Нахимов».

Он находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации – заметное усиление ударной мощи. На крейсере будут установлены 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 дальнобойных крылатых ракет «Калибр-НК». С них будет возможно запускать противокорабельные крылатые ракеты «Оникс». В перспективе они могут быть заменены и на гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Замминистра обороны Алексей Криворучко, отвечающий за гособоронзаказ, говорит, что такие ракеты получат корабли проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая подводная лодка проекта 949А «Иркутск». Три испытательных пуска машин в этом году с борта фрегатов проекта 22350 фактически поставили точку в вопросе технологического превосходства страны в области создания передовых ударных вооружений. При этом важно упомянуть и о том, что в этом году Россия заместила украинские газотурбинные установки и поставила первый подобный отечественный агрегат М55Р. Его поставят на третий корабль проекта 22350 «Адмирал Исаков». Благодаря этому мы станем полностью свободны в создании надводного океанского флота.

«Циркон» – одно из главных средств обеспечения нашего превосходства. В интервью журналу «Завод» гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что на стапеле предприятия ведется строительство подлодок нового поколения проекта «Ясень-М» – «Воронеж» и «Владивосток». Это корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми дальнейшее развитие подводного флота. На сегодняшний день завод строит 8 атомных подводных крейсеров этого проекта».

Впрочем, до их появления принято очень серьезное решение о возвращении в строй крайне удачных АПЛ 971 проекта типа «Щука». Они входят в состав 24-й – «звериной» – дивизии подводных сил Северного флота. Это звание соединение получило по именам находящихся в ее составе кораблей: «Пантера», «Вепрь» и «Гепард». Очередной корабль серии – «Тигр» встал на ремонт с модернизацией на завод «Нерпа» под Мурманском.

После его завершения лодка сможет применять не только торпедное вооружение, но и крылатые ракеты большой дальности «Калибр». Это сделает из самых скрытных отечественных субмарин не просто «убийц» надводных и подводных кораблей, но и средство нанесения массированных ракетных ударов по объектам противника в глубине его территории. Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Леопард» вернется в строй в 2021 году, «Тигр» – в 2022-м, «Волк» – в 2023-м. Таким образом, в 2023 году «звери» соберутся почти в полном составе.

Как ранее отмечал главком ВМФ Николай Евменов, модернизация кораблей этой серии идет параллельно с программой строительства лодок проекта 885 типа «Ясень». Это означает, что на «старые» субмарины устанавливаются то же оборудование и системы, что и на самые передовые подводные корабли флота. Если рассматривать «Ясени», то речь может идти о новой гидроакустической станции, системе боевого управления, средствах радиоэлектронного подавления, оружии и гребных винтах новой конструкции.

Не менее серьезное обновление ждет и парк стратегических подводных крейсеров. Михаил Будниченко говорит о начале реализации нового контракта на строительство еще двух атомоходов 955 проекта обновленной серии «Борей-А». Корабли получат имена «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». В настоящее время на «Севмаше» в различной степени готовности находятся подводные лодки обновленного проекта 955А «Борей-А»: «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр III». Ожидается, что они будут построены и переданы флоту до 2024 года.

В составе Военно-морского флота сегодня находится 10 стратегических ракетоносцев. Стоящие на них ракеты способны нести до 656 ядерных боезарядов. В составе Северного флота пять кораблей проекта 667БДРМ (Delta IV) оснащены 80 пусковыми установками ракет Р-29РМ «Синева/Лайнер» и один ракетоносец 955 проекта с 16 ракетами «Булава». На Тихоокеанском флоте базируется один ракетоносец 667БДР (Delta III) с 16 ракетами Р-29Р на борту и два ракетоносца проекта 955 с ракетами «Булава».

Еще одна интересная новость – начато строительство третьего корабля – носителя стратегических ядерных торпед-дронов «Посейдон» АПЛ специального назначения «Ульяновск». Как ожидается, субмарина будет передана Военно-морскому флоту вместе со средствами поражения в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года. По словам представителей «Севмаш», сейчас завершается строительство корпуса корабля, а в ближайшее время начнутся его гидравлические испытания.

В новостную повестку попал и самый большой боевой корабль, внесенный за циклопические размеры в Книгу рекордов Гиннесса - тяжелый атомный подводный крейсер 941 проекта «Дмитрий Донской». Последние годы он использовался для испытаний морских систем вооружений. H


Дмитрий Литовкин

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