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10.09.2019
Интерфакс-АВН

Более 200 единиц современной техники, поступившей на вооружение ЦВО, примет участие "Центр-2019"

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Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений
Боец стреляет из переносного противотанкового ракетного комплекса "Фагот" во время тактических учений.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Сидоров

Екатеринбург. 9 июня. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Подразделения и части Центрального военного округа (ЦВО) только за последний месяц получили более 200 единиц современной военной и специальной техники, сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Для обновления парка вооружения соединений реактивной артиллерии получены облегченные версии ракетных систем залпового огня БМ 9П138 "Град-1" на базе армейского ЗИЛ-131. Противотанковые подразделения мотострелковых бригад в Поволжье получили более 70 переносных противотанковых ракетных комплексов "Фагот" 9П135М1 с модернизированным пусковым устройством. Для комплектования полевых подвижных пунктов управления в соединения связи Свердловской и Самарской областей передано более десяти командно-штабных машин Р-149 и станций космической связи", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что "вся полученная техника будет задействована в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019", в котором примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения".

В пресс-службе округа уточнили, что до конца года в ЦВО планируется поступление более 700 современных образцов вооружения и военной техники.

Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.

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