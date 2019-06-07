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07.06.2019
ЦАМТО

Саудовская Аравия продолжает закупки оружия в Восточной Европе

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ВС Саудовской Аравии
ВС Саудовской Аравии.
Источник изображения: russiancouncil.ru

ЦАМТО, 6 июня. Согласно опубликованным в Регистре обычных вооружений ООН (UNROCA) новым отчетам, Саудовская Аравия продолжает закупать в Восточной Европе оружие и боеприпасы советской/российской разработки, которые, как известно, не применяются ее вооруженными силами.

Согласно данным экспертов Jane's Defence Weekly, Болгария сообщила UNROCA, что в 2018 году экспортировала в Саудовскую Аравию 6 бронетранспортеров и шесть РСЗО БМ-21 "Град".

Согласно представленным в UNROCA отчетам, с момента продажи первых двух БМ-21 Словакией в 2014 году и по настоящее время Саудовская Аравия получила 38 РСЗО данного типа. При этом РСЗО БМ-21 никогда не были замечены на вооружении сухопутных войск королевства, которые применяют бразильские РСЗО ASTROS.

Саудовская Аравия также получила в общей сложности 30 БТР, 12 гусеничных МТ-ЛБ и 50 БТР OT-64 SKOT. Ни одна из этих машин, как известно, не состоит на вооружении ВС Саудовской Аравии.

Сербия в 2018 году сообщила, что поставила в Саудовскую Аравию 50 боевых машин неназванного типа и 50 артиллерийских систем большого калибра (вероятно, минометы калибра более 75-мм). В целом, начиная с 2014 года, Эр-Рияд получил более 1900 ед. такого вооружения из стран Восточной Европы.

Судя по отчетам UNROCA, Саудовская Аравия в период с 2014 по 2018 гг. получила наземного вооружения в количестве, достаточном для оснащения нескольких дивизий: 113000 штурмовых винтовок и 5600 легких пулеметов, 1900 крупнокалиберных пулеметов (включая 23-мм зенитные установки), 450 минометов малого калибра и 4270 гранатометов.

Подразделения СВ и МВД Саудовской Аравии используют производные автомата АК, наряду с оружием стандарта НАТО, но большая часть закупок, по всей вероятности, приходится на устаревшие образцы румынского производства. Признаки переоснащения подразделений "новыми болгарскими винтовками" отсутствуют.

Примечательно, что в настоящее время Саудовская Аравия ведет переговоры с Россией об организации в королевстве лицензионного производства автоматов АК-103, принятых на вооружение ВС РФ.

Что касается противотанковых вооружений, то Саудовская Аравия импортировала 3600 гранатометов типа РПГ-7, 2050 станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и 220 пусковых установок 9П135М для ПТУР "Фагот" и "Фактория". Здесь следует отметить, что некоторые подразделения ВС Саудовской Аравии используют РПГ-7 в ограниченном количестве.

По оценке экспертов Jane's, часть экспортированного в Саудовскую Аравию оружия из Восточной Европы почти наверняка была передана сирийским боевикам. Например, БТР OT-64 в середине 2017 года были замечены на грузовых судах, которые направлялись из Бургаса в Джидду. Отремонтированные OT-64 были впоследствии обнаружены у боевиков на юге Сирии. Позднее они были захвачены правительственными силами и отправлены в Россию как экспонаты для выставки. По-видимому, поставки саудовского оружия в Сирию через Иорданию в значительной степени прекратились в середине 2018 года, когда правительственные силы разгромили отряды боевиков на юге страны.

Поддерживаемые Саудовской Аравией силы, сражающиеся в Йемене, являются еще одним вероятными получателями вооружений из Восточной Европы, хотя Эр-Рияд также мог поставить часть ВиВТ на хранение, учитывая большие объемы вооружений, которые он импортировал.

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Болгария
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