В Калининграде Балтийский флот продемонстрирует новейшую военную технику



БТР 82 А. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков БТР 82 А. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

КАЛИНИНГРАД, 23 фев - РИА Новости. Балтийский флот продемонстрирует новейшую боевую технику и вооружение в рамках акции "Есть такая профессия - Родину защищать", которая состоится в День защитника Отечества в Калининграде, на территории музея Мирового океана.

Новейшая техника

"Гостям будут представлены образцы современной техники и вооружения Балтийского флота, развернута выставка образцов военной экипировки и различных спасательных средств. Помимо этого, здесь же будет выставлена боевая техника и вооружение из соединений и воинских частей армейского корпуса и ПВО Балтийского флота", - сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.

Он добавил, что гости увидят бронетранспортер БТР-82А, реактивную систему залпового огня "Град", самоходный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1", переносной противотанковый ракетный комплекс "Фагот", 82-мм миномет "Поднос", пулемет "Печенег", а также различные машины связи и управления.

Будут развернуты армейские палатки, в которых разместятся выставочные стенды с экипировкой, снаряжением и символикой ВМФ, сухопутных и береговых войск Балтийского флота, морской авиации и ПВО. Гости акции смогут увидеть показательное выступление военнослужащих соединения морской пехоты Балтийского флота по рукопашному бою, концерт флотского ансамбля и угоститься армейской кашей.

В ходе акции по сложившейся уже традиции будет работать мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, где каждый желающий сможет пройти профессионально-психологическое тестирование и подать первичные документы. В первую очередь, набор на контрактную службу будет производиться в соединения и воинские части Западного военного округа.

Мартов рассказал, что подобные акции в День защитника Отечества пройдут и в других городах Калининградской области, где дислоцированы соединения и воинские части Балтийского флота - в Балтийске и Советске, а также в Кронштадте (Санкт-Петербург).

Праздничный салют

Вечером артиллеристы Балтийского флота дадут праздничный салют в Калининграде. В 21.00 по местному времени (22.00 мск) в парке Победы за мемориалом 1200 воинам-гвардейцам прогремят 30 артиллерийских залпов. Фейерверочные выстрелы запустят на высоту до 500 метров при помощи 105-ти и 125-ти миллиметровыми салютных и фейерверочных установок, управление которыми полностью автоматизировано и производится одним нажатием кнопки.

Кроме трех салютных установок в запуске праздничного салюта будут задействованы три артиллерийских расчета 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, которые до сих пор в строю. Они были приняты на вооружение в 1941 году и участвовали в штурме Кенигсберга. Пушки осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.