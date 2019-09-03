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03.09.2019
ТАСС

Источник: Плесецк в 2020 году получит второй стартовый комплекс для ракет "Союз-2"

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Запуск ракеты "Союз-2" со спутником военного назначения с космодрома Плесецк
Запуск ракеты "Союз-2" со спутником военного назначения с космодрома Плесецк.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

По данным источника, на космодроме состоялся первый "примерочный" вывоз ракеты на "левый" стартовый комплекс 43-й площадки

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Второй стартовый комплекс для запуска ракет-носителей "Союз-2" начнет функционировать на космодроме Плесецк в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник на космодроме.

"На космодроме Плесецк на минувшей неделе состоялся первый "примерочный" вывоз ракеты-носителя "Союз-2" на "левый" стартовый комплекс (СК-3) 43-й площадки. По оценкам экспертов, на устранение выявленных замечаний понадобится до шести месяцев, после чего СК-3 будет готов к работе", - сказал собеседник агентства.

СК-3 получил повреждения при происшедшей в 2002 году катастрофе при запуске ракеты-носителя "Союз-У". С того времени СК-3 находился сначала на ремонте, затем - на модернизации, чтобы с него можно было запускать ракеты семейства "Союз-2".

До сих пор старты "Союзов-2" проводились со стартового комплекса СК-4 43-й площадки, откуда запускались носители этапов модернизации "Союз-2.1а", "Союз-2.1б" и "Союз-2.1в". Всего с Плесецка выполнено 38 пусков ракет-носителей этого семейства.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Плесецк
Союз РН
Союз-2 РН
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