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30.08.2019
ТАСС

Глава ЕКА заявил, что сроков доставки в РФ установки для забора лунного грунта пока нет

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Луна
Луна.
Источник изображения: Владимир Сергеев / РИА Новости

Йохан-Дитрих Вернер отметил, что образец такого оборудования уже изготовлен и прошел первые испытания

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 29 августа. /ТАСС/. Сроки доставки в Россию европейской бурильной установки для исследования и забора лунного грунта в рамках будущей миссии "Луна-27" пока окончательно не определены. Об этом сообщил в четверг ТАСС на авиасалоне МАКС глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йохан-Дитрих Вернер.

"Эти переговоры [по доставке европейской бурильной установки в РФ] пока не завершены, мы еще обсуждаем это", - сказал он.

По его словам, образец такого оборудования, разработанный на основе марсианской буровой установки для второго этапа совместной российско-европейской миссии "ЭкзоМарс", уже изготовлен и прошел первые испытания.

Глава ЕКА пояснил, что лунная бурильная установка способна извлекать образцы грунта, а затем в лабораторном блоке будет проводиться их анализ для того, чтобы определить минеральный состав, присутствие воды и т. д. "На Марсе мы, конечно, прежде всего заинтересованы в обнаружении органических молекул", - добавил Вернер.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что запуск аппарата "Луна-27" запланирован на 2025 год.

Россия планирует отправить на естественный спутник Земли российскую научную посадочную станцию "Луна-25", орбитальный аппарат "Луна-26" и посадочную станцию "Луна-27". Последняя советская лунная миссия была отправлена в 1976 году. Тогда аппарат "Луна-24" совершил мягкую посадку, взял пробы грунта и вернул их на Землю.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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