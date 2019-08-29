Дальний беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных границ России

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил новый многочасовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Итальянском острове Сицилия, начиная с 10:19 мск, в течение около трех часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой.

Затем в воздушном пространстве Латвии и Эстонии он осуществил пролет с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.

Позднее, вернувшись в литовское небо, американский беспилотник совершил еще одну серию пролетов у границ Калининградской области, продолжавшихся, по меньшей мере, шесть часов. Лишь в районе 21:05 беспилотник, удаляясь от российских рубежей, лег курсом на свою авиабазу в Италии.

Маршрут полета дальнего американского беспилотника к российским границам на Балтике после вылета из Италии проходил над Грецией, Румынией, Украиной, Польшей и странами Балтии.

Во вторник вблизи границ Калининградской области был также зафиксирован натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS. Он выполнял задание в воздушном пространстве Польши к юго-западу от российской границы.