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29.08.2019
Интерфакс-АВН

Дальний беспилотник ВВС США провел 11-часовую разведку у западных границ России

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RQ-4B "Глобал Хок"
RQ-4B "Глобал Хок".
Источник изображения: REUTERS

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил новый многочасовой разведывательный полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Итальянском острове Сицилия, начиная с 10:19 мск, в течение около трех часов курсировал вдоль северной границы Калининградской области, находясь в небе над Литвой.

Затем в воздушном пространстве Латвии и Эстонии он осуществил пролет с юга на север и обратно вдоль западных рубежей Псковской и Ленинградской областей.

Позднее, вернувшись в литовское небо, американский беспилотник совершил еще одну серию пролетов у границ Калининградской области, продолжавшихся, по меньшей мере, шесть часов. Лишь в районе 21:05 беспилотник, удаляясь от российских рубежей, лег курсом на свою авиабазу в Италии.

Маршрут полета дальнего американского беспилотника к российским границам на Балтике после вылета из Италии проходил над Грецией, Румынией, Украиной, Польшей и странами Балтии.

Во вторник вблизи границ Калининградской области был также зафиксирован натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS. Он выполнял задание в воздушном пространстве Польши к юго-западу от российской границы.

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