Семь часов разведки: НАТО отправило к России беспилотник

Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России

Беспилотник ВВС США в очередной раз провел разведывательный полет в районе Калининградской, Ленинградской и Псковской областей. Он длился более семи часов. В последнее время НАТО активизировало свою разведывательную деятельность у российских рубежей, причем эти три региона пользуются особой популярностью.

Американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk в воскресенье снова совершил полет у западных рубежей России. На этот раз операция продлилась более семи часов, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Судя по ним, дальний беспилотник ВВС США с бортовым номером 11-2048 днем 15 сентября вылетел с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и совершил серию пролетов вдоль границы Калининградской области в небе над Литвой. После этого он перелетел в воздушное пространство Эстонии и в течение часа курсировал вдоль западных границ Псковской и Ленинградской областей от эстонской границы с Латвией до Финского залива.

На обратном пути из Эстонии тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА), способный вести разведку на сотни километров вглубь обозначенной как цель территории, еще несколько часов барражировал вдоль границ Калининградской области. В это время он пребывал в воздушном пространстве Литвы.

Кроме того, он несколько раз подлетал к северо-западным районам Белоруссии.

Дрон вел полет на высоте около 16 тыс. м. Его маршрут к российским границам пролегал над Грецией, Болгарией, Румынией, Украиной и странами Балтии.

Наблюдатели обращают внимание на резкую активизацию разведывательной деятельности стран Запада вблизи российских границ. В сентябре разведчики стран-членов НАТО практически каждый день осуществляют полеты вдоль западных рубежей России и при этом они используют сразу нескольких летательных аппаратов.

Такие полеты, в частности, проводит Великобритания. Два британских разведчика и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS 12 сентября провели многочасовую разведку у российских границ, сообщал "Интерфакс" со ссылкой на мониторинговые ресурсы. Судя по этим данным, два летательных аппарата Соединенного королевства приблизились к Калининградской области в районе 14.00 (мск). Они полетали над Балтикой, Литвой и Белоруссией. Кроме того, AWACS долго курсировал в небе у Ленинградской и Псковской областей в небе на востоке Латвии.

С недавнего времени к таким операциям присоединились и французские разведывательные летательные аппараты.

Самолет радиоэлектронной разведки ВВС Франции 11 сентября совершил многочасовой полет вблизи российских рубежей в Балтийском регионе. Он пролетел вдоль границ Калининградской, Псковской и Ленинградской областей. В общей сложности воздушное судно курсировало вблизи границ России порядка шести часов. Полет французского самолета данного типа у российских рубежей был осуществлен впервые за долгое время.

За день до этого полет в разведывательных целях поблизости от северо-западных границ России совершил самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании, сообщал ресурс PlaneRadar. По его данным, в разведке был задействован самолет Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ666.

Воздушное судно произвело полет над территорией трех прибалтийских республик, расположенных возле границ Ленинградской и Псковской областей, на высоте более восьми километров. После этого самолет отправился на юг, где пролетел над территорией Польши возле границ с Белоруссией и Калининградской областью. Затем, по данным ресурса, воздушное судно отправилось на аэродром базирования.

Согласно инфографики "Красной звезды", опубликованной 6 сентября, за неделю разведку у границ России осуществил 31 летательный аппарат.

Судя по представленной информации, нарушений воздушного пространства России не было, но истребителям дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) приходилось подниматься в воздух 23 раза.

Двумя днями ранее сообщалось, что многочасовые разведывательные полеты в районе российского черноморского побережья провели американский RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС страны P-8A Poseidon. Судя по данным западных авиационных ресурсов, беспилотник с бортовым номером 11-2048 вылетел с авиабазы Сигонелла и приблизительно с 15:10 (мск) более шести часов курсировал от западной оконечности Крыма вдоль его юго-западного и южного побережья к югу от входа в Керченский пролив. Кроме того, он приближался к побережью Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

По этому маршруту к 21:35 (мск) он пролетел в общей сложности пять раз приблизительно в 45-60 км от российских берегов на высоте 16 тыс. м. В районе Севастополя он приближался к крымскому побережью примерно на 32 км.

Кристина Сизова