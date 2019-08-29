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29.08.2019
ЦАМТО

Техническое задание на очередной этап НИР по перспективному боевому вертолету планируется согласовать в этом году

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Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото
Логотип холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кряжев

ЦАМТО, 28 августа. Техническое задание на очередной этап научно-исследовательских работ (НИР) по перспективному боевому вертолету планируется согласовать в этом году.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

"Сейчас формируются требования для разработки технического задания на следующий этап НИР. Рассчитываем, что в этом году ТЗ будет утверждено, и, может быть, в 2020 году, в зависимости от решения заказчика, будут подписаны контракты на выполнение следующих этапов работ", – сказал В.Савельев в интервью журналу "Вертолеты России".

Он также рассказал, что вертолет будет создан до конца нынешней госпрограммы вооружений (2027 год – ред.). Говоря про двигатель для этой машины, В.Савельев отметил, что генеральный конструктор предусматривает "вполне конкретную силовую установку из имеющегося парка, но уже глубоко модернизированную", – отмечает агентство.

В.Савельев сообщил и о том, как будет выглядеть перспективный вертолет. "Могу сказать только одно – на конвертоплан из фильма "Аватар" он похож не будет! Внешне это будет стандартный, если можно так выразиться, вертолет традиционной милевской схемы с несущим и рулевым винтом", – пояснил он.

Ранее гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил, что Минобороны России определилось с обликом перспективного боевого (скоростного) вертолета, выбрав проект конструкторского бюро имени Миля. По его словам, всего госзаказчику было предложено порядка десяти концепций перспективного скоростного вертолета.

Контракт на проведение научно-исследовательской работы по определению облика перспективного боевого вертолета был заключен между "Вертолетами России" и Минобороны в 2017 году. К тому времени летающая лаборатория скоростной машины на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 км/ч, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ми-24
Компании
Вертолеты России
МВЗ им. Миля
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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