Sina (Китай): новое оружие России, способное преодолевать 30 000 км в час и долететь до Америки за 15 минут. США: такую ракету перехватить невозможно

Россия заявила о создании гиперзвукового ракетного комплекса, чем "невероятно испугала Соединенные Штаты", пишет "Сина". Речь идет о ракетном комплексе "Авангард", который предназначен для преодоления противоракетной обороны противника. После этого США начали активно разрабатывать ответные меры, однако, как говорят сами американские эксперты, перехватить ракету "Авангарда" им не под силу.

Россия и США - две сильнейшие страны мира, противостояние которых длится не один день. В прошлом веке США и СССР находились в состоянии вражды, пытаясь обогнать друг друга во всех сферах. СССР запустил первый искусственный спутник, США тут же понадобилось высадиться на Луне "разузнать обстановку". Соединенные Штаты построили надводные корабли, а Советский Союз, не желая отставать, создал "подводное оружие". Чтобы преуспеть в большем количестве областей, СССР решил "прорыть землю насквозь".

В 1991 году распался СССР, но, когда все подумали, что вражда с США завершена, у Америки появился новый сильный соперник - Россия. За все эти годы стороны не развязали вооруженный конфликт, однако не переставали тайно соревноваться друг с другом. Российское противолодочное оружие всегда было "бельмом на глазу" США. Недавно Россия заявила о создании гиперзвуковой ракеты, чем невероятно испугала почивавшие на лаврах Соединенные Штаты.

Как стало известно, подъемная система гиперзвуковой ракеты комплекса "Авангард" обладает высоким аэродинамическим качеством, из-за чего увеличилась длина парящего полета. При запуске ускоритель способен поднять ракету на высоту 100 километров, после чего она переходит в стадию свободного полета. Средняя скорость боевого блока составляет около 20 Махов, но может доходить и до 27 Махов, то есть приблизительно до 30 тысяч километров в час.

Говорят, что, если Россия разместит эти ракеты в Калининградской области, они смогут долететь до Берлина за две минуты, а значит противник будет атакован раньше, чем успеет запустить свою противоракетную систему. Ракета, запущенная с территории России, долетит до США всего за 15 минут.

Помимо способности развивать высокую скорость полета, ракета способна с большей вероятностью прорывать оборону противника, она устойчива к высоким температурам и коррозии. При полете с гиперзвуковой скоростью из-за атмосферного трения боеголовка может нагреваться до 1600-2000 градусов Цельсия. При создании ракетного комплекса "Авангард" использовались материалы пониженной плотности, устойчивые к высоким температурам и коррозии, например, композиты с металлической матрицей. По сравнению с обычными ракетами, ускоритель, используемый для ракеты "Авангарда", быстрее и маневреннее. Траектория полета ракеты сложнее, чем у обычной, что позволяет ей оставаться незамеченной и произвести удар по цели с любой стороны.

Россия заявляет, что как только ракетный комплекс "Авангард" будет принят на вооружение, для него перестанут существовать абсолютно все системы ПВО. Больше всего внимания на появление у России этого вида вооружения обратили США. После заявления российской стороны они начали активно разрабатывать ответные меры, но, по словам американских экспертов, вероятность перехвата ракеты комплекса "Авангард" очень мала.