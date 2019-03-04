Генштаб России рассказал об американском "Троянском коне"

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пентагон приступил к разработке новой стратегии ведения боевых действий "Троянский конь", заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Он отметил, что Россия готова ответить на это в рамках стратегии активной обороны.

О новой разработке Пентагона Герасимов говорил на конференции, посвященной развитию военной стратегии.

"Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов ВТО по наиболее важным объектам", — сказал он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что Россия готова к предотвращению любой подобной стратегии.

"За последние годы военными учеными совместно с Генеральным штабом разработаны концептуальные подходы по нейтрализации агрессивных действий вероятных противников", — сказал он.

По словам генерала, в основе российского ответа лежит стратегия активной обороны, которая (с учетом оборонительного характера российской военной доктрины) предусматривает меры по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства.

Герасимов отметил, что именно обоснование разрабатываемых мер должно составлять научную деятельность военных ученых, и сейчас это одно из приоритетных направлений обеспечения безопасности государства.

"Мы должны опережать противника в развитии военной стратегии, идти на шаг впереди". Валерий Герасимов начальник Генштаба

Что планирует Пентагон

О новой стратегии ведения боевых действий на прошлой неделе заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, который выступал в Брукингском исследовательском институте Вашингтона. По его словам, к этому Пентагон подтолкнули "угрозы" со стороны России и Китая.

Главной особенностью стратегии генерал назвал скрытное проникновение вглубь территории противника и нанесение удара не по сильным, а по его слабым сторонам.

Таким образом, утверждает Голдфайн, американская армия получит "асимметричные преимущества" перед противником.

Генерал отметил, что стратегия предполагает привлечение всех видов войск, но главным должен стать истребитель F-35. Разработка стратегии, по его словам, займет около года и потребует порядка 135 миллиардов долларов.

При этом собственно о "Троянском коне" Голдфайн ничего не говорил — о нем вспомнил немецкий портал Telepolis, комментируя заявления американского генерала. Издание также отметило, что остается загадкой, как США собираются воплотить эту концепцию в жизнь с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений.

О "глобальных ударах" и "цветных революциях"

Начальник российского Генштаба также заявил, что США и их союзники определили агрессивный вектор своей внешней политики.

"Ими прорабатываются военные действия наступательного характера, такие как "глобальный удар", "многосферное сражение", используются технологии "цветных революций" и "мягкой силы". Их целью является ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти", — сказал он.

В пример генерал привел действия США в Ираке, Ливии и на Украине, а с недавних пор — и в Венесуэле.

Кроме того, добавил Герасимов, геополитические соперники России не скрывают, что собираются достигать политических целей не только в результате локальных конфликтов, но и готовятся к ведению войн с "высокотехнологичным противником" — с применением высокоточных средств поражения с воздуха, с моря и из космоса и активным ведением информационного противоборства.

В таких условиях российские Вооруженные силы должны быть готовы к ведению войн нового типа, подчеркнул глава Генштаба.

"Поэтому первостепенное значение для развития теории и практики военной стратегии приобретает поиск рациональных стратегий ведения войны с различным противником. Нам необходимо уточнить сущность и содержание военной стратегии, принципы предотвращения, подготовки к войне и ее ведения", — считает Герасимов.

Война в космосе и в киберпространстве

Глава Генштаба отметил, что США создают предпосылки для милитаризации космоса. В связи с этим он призвал военных ученых активизировать поиски средств противодействия вероятному противнику в этой области.

Кроме того, растет значимость информационной сферы, и перенос туда военных действий — еще одна реальность войн будущего, уверен генерал. А информационные технологии, по его словам, становятся одним из самых перспективных видов оружия.

Актуальной задачей развития военной стратегии России остается обоснование и совершенствование мер ядерного и неядерного сдерживания, подчеркнул Герасимов.

"Любой потенциальный агрессор должен понимать, что всякая форма давления на Россию и ее союзников бесперспективна. Наш ответ не заставит себя ждать. Для этого принимаются на вооружение и развертываются современные образцы вооружения, в том числе принципиально новые виды оружия", — заявил он.

Генерал напомнил, что комплексы "Авангард", "Сармат", "Пересвет" и "Кинжал" уже показали свою высокую эффективность, сейчас успешно проходят испытания комплексов "Посейдон" и "Буревестник", создается гиперзвуковая ракета морского базирования "Циркон".

"Не подлежит сомнению тот факт, что в этой области мы уверенно лидируем по сравнению с технологически развитыми странами мира", — заключил глава Генштаба, подчеркнув, что создание новых образцов вооружения не будет втягивать Россию в новую гонку вооружений.