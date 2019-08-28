Центр Хруничева и Boeing продлили контракт по эксплуатации блока "Заря" МКС до 2024 года

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Компания Boeing и АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" подписали соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", подписание состоялось в первый день деловой программы Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019".

"Компании достигли договорённости о том, что Центр Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации ФГБ "Заря", а также выполнять работы по модернизации конструкции в целях расширения технических возможностей модуля в период с 2021 по 2024 год", - сообщили в пресс-службе Центра Хруничева.

Подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве по программе МКС состоялось на объединенном стенде Госкорпорации "Роскосмос".

"Продолжение эксплуатации МКС является важнейшей составляющей для поддержания международного взаимодействия в области исследования космоса. Новое соглашение - это подтверждение эффективного партнёрства, которое и дальше будет способствовать развитию космической деятельности в интересах мирового сообщества", - заявил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко после подписания.

В свою очередь президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко отметил, что МКС "представляет собой беспрецедентный пример глобального сотрудничества между Россией, США и 13 другими странами, которое Boeing с гордостью поддерживает в качестве основного интегратора МКС с американской стороны".

"В партнерстве с Центром Хруничева мы рады и в дальнейшем вносить свой вклад в этот широкомасштабный международный проект, имеющий решающее значение для освоения космоса", - сказал Кравченко.

После подписания состоялось официальное вручение Центру Хруничева награды Performance Excellence Award 2018, о которой компания Boeing объявила ранее.

Boeing присуждает эту награду своим поставщикам за полное соответствие стандартам качества производства и соблюдение сроков поставки продукции. Центр Хруничева, как лучший поставщик года, отмечен за работу по обеспечению эксплуатации, модернизации и комплектации заменяемого на орбите оборудования ФГБ "Заря".

Совместная работа компаний по программе МКС ведется с 1995 года. Функционально-грузовой блок "Заря" был изготовлен ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон".