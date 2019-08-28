Войти
28.08.2019
Интерфакс-АВН

Центр Хруничева и Boeing продлили контракт по эксплуатации блока "Заря" МКС до 2024 года

794
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: Wikipedia

Жуковский. 27 августа. ИНТЕРФАКС - Компания Boeing и АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" подписали соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" Международной космической станции.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", подписание состоялось в первый день деловой программы Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019".

"Компании достигли договорённости о том, что Центр Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации ФГБ "Заря", а также выполнять работы по модернизации конструкции в целях расширения технических возможностей модуля в период с 2021 по 2024 год", - сообщили в пресс-службе Центра Хруничева.

Подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве по программе МКС состоялось на объединенном стенде Госкорпорации "Роскосмос".

"Продолжение эксплуатации МКС является важнейшей составляющей для поддержания международного взаимодействия в области исследования космоса. Новое соглашение - это подтверждение эффективного партнёрства, которое и дальше будет способствовать развитию космической деятельности в интересах мирового сообщества", - заявил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко после подписания.

В свою очередь президент компании Boeing в России и СНГ Сергей Кравченко отметил, что МКС "представляет собой беспрецедентный пример глобального сотрудничества между Россией, США и 13 другими странами, которое Boeing с гордостью поддерживает в качестве основного интегратора МКС с американской стороны".

"В партнерстве с Центром Хруничева мы рады и в дальнейшем вносить свой вклад в этот широкомасштабный международный проект, имеющий решающее значение для освоения космоса", - сказал Кравченко.

После подписания состоялось официальное вручение Центру Хруничева награды Performance Excellence Award 2018, о которой компания Boeing объявила ранее.

Boeing присуждает эту награду своим поставщикам за полное соответствие стандартам качества производства и соблюдение сроков поставки продукции. Центр Хруничева, как лучший поставщик года, отмечен за работу по обеспечению эксплуатации, модернизации и комплектации заменяемого на орбите оборудования ФГБ "Заря".

Совместная работа компаний по программе МКС ведется с 1995 года. Функционально-грузовой блок "Заря" был изготовлен ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Boeing
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Проекты
Байконур
МАКС-20XX
МКС
Похожие новости
15.03.2019
Не прощай их, Юра
14.04.2017
Игорь Комаров: "Мы взлетели в космос, чтобы наблюдать Землю"
13.01.2014
Главные события 2013 года в космонавтике
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.08 21:15
  • 12
40% комплектующих для армии Украины приходится закупать у России, признают в украинской партии власти
  • 28.08 20:16
  • 1
СМИ: Индия готова участвовать в учениях на территории России вместе с Пакистаном
  • 28.08 20:01
  • 12
Подготовка к серийному производству Су-57 завершена - Мантуров
  • 28.08 19:48
  • 8
Фото: МиГ-35 привезли на МАКС-2019
  • 28.08 19:31
  • 7
Названа огромная стоимость истребителей Rafale для ВВС Индии
  • 28.08 19:24
  • 8
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 28.08 18:53
  • 1
Российская "Армата" оказалась небоеспособной
  • 28.08 18:35
  • 2
Раскрыто "истинное" назначение спрятанного в "Союз МС-14" робота Федора
  • 28.08 18:32
  • 2
Несущая конструкция развала России
  • 28.08 18:13
  • 9
Истребитель Су-30СМ научили летать со скоростью мотоцикла
  • 28.08 18:01
  • 3
Эрдоган приценился к Су-57
  • 28.08 15:57
  • 37
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 28.08 15:22
  • 1
Ar Rai Al Youm (Великобритания): Путин сдерживает Трампа, Китай дает ему пощечину, а Иран прогоняет прочь
  • 28.08 14:57
  • 2
На МАКС-2019 показали модернизированный Ми-24П с современной РЛС
  • 28.08 13:46
  • 7
Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"