Не счесть "Алмазов"



Спускаемые космические аппараты.

Источник: blogspot.com Спускаемые космические аппараты.Источник: blogspot.com

Американцы торопятся похоронить российский космос

Нынешнее состояние дел в отечественной космонавтике вызывает большое беспокойство. Причин более чем достаточно. Страна, проложившая дорогу в космос, может оказаться на задворках научно-технического прогресса. Вероятность такого сценария, к великому сожалению, реальна. Последние неудачи и застарелые проблемы отрасли не позволяют спокойно взирать на сложившуюся ситуацию.

Подлила масла в огонь недавняя публикация американского журналиста Мэтью Боднера, опубликованная в Space News, о перспективах финансового состояния Роскосмоса. Автор с изрядной долей злорадства пророчит, что после завершения контрактов на запуски американских астронавтов на космических кораблях "Союз" и прекращения закупок ракетных двигателей для РН Atlas 5 к 2020 году многие наши предприятия окажутся в критическом положении.

Не сгущены ли краски, не вводятся ли в заблуждение читатели да и специалисты? Попробуем разобраться.

Ямщик, пристрели лошадей

Американский журналист, надо признать, правдиво описывает вещи, на которые следует обратить внимание. Например, космический извоз, когда российские средства доставки используются на коммерческой основе при ротации экипажей МКС. Скорее всего в ближайшие годы – по мере создания и завершения испытаний в США новых пилотируемых кораблей – он будет постепенно сходить на нет. Хотя сегодня приносит приличный доход, за доставку каждого зарубежного астронавта Роскосмосу перепадает порядка 80 миллионов долларов.

“С корейского космодрома были осуществлены три пуска ракеты-носителя KSLV-1, по сути являющейся модификацией РН "Ангара-1"”

Без прикрас отражена экономическая ситуация в ГКНПЦ имени Хруничева – завод в долгах, как в шелках. Дело в том, что после известной череды аварий резко сократилось количество заказов, включая коммерческие, на РН "Протон-М" – основную продукцию предприятия. В этом году планируются лишь четыре пуска носителя, из которых только один коммерческий. А минимальное расчетное число пусков для поддержания рентабельности предприятия – шесть. Повлияло на сокращение заказов и усиление конкуренции, прежде всего со стороны компании Илона Маска. В результате перечисленных факторов, а также большой задолженности перед банками новый генеральный директор вынужден просить правительство России оказать хруничевцам финансовую поддержку в размере 30 миллиардов рублей. Вся надежда на государство.

А ведь в лучшие годы Центр им. Хруничева только коммерческих пусков "Протонов-М" осуществлял до восьми в год, а всего и по 12 делал. Это ж какой талантище надо иметь, чтобы разбазарить такой потенциал!

Относительно благополучно обстоят дела с РН "Союз-2". Этот универсальный носитель используется для вывода на орбиту как пилотируемых, так и грузовых кораблей, а также спутников самого разного назначения: военных, научных, ДЗЗ, телекоммуникационных. Выполняет он и коммерческие миссии. Что интересно, это единственный в мире носитель, имеющий стартовые площадки сразу на четырех космодромах – Байконуре, Плесецке, Восточном, Куру. И сегодня, и в ближайшей перспективе за его судьбу можно не беспокоиться: у заказчиков он пользуется заслуженной популярностью и работы ему хватит еще на долгие годы.

Что касается российских ракетных двигателей для США, то особой трагедии в прекращении поставок РД-180 для РН Atlas 5 нет. Во-первых, продолжатся закупки двигателей РД-181 для РН Antares 2, пусть и в несколько меньших объемах. Во-вторых, на американских заказчиках свет клином не сошелся. Есть Китай, выказавший заинтересованность в ракетных двигателях завода "Энергомаш". Не случайно подписан российско-китайский договор по взаимной охране технологий. Это серьезная юридическая гарантия от нелицензионного копирования наших высокотехнологичных изделий. И в-третьих, начнется же в конце концов серийное производство новых носителей "Ангара" и "Союз-5", для которых потребуется массовое производство двигателей класса РД-190/191 и РД-170/171. Хочется верить, что это дело ближайших лет.

"Федеративный" план

Все прекрасно понимают, что если ничего не предпринимать, прогнозы автора статьи в Space News могут и сбыться. Вряд ли, однако, руководство России допустит такое развитие событий. Государство должно сделать все возможное, чтобы не только сохранить достигнутое, но и приумножить список космических достижений.

Прежде всего необходимо в обязательном порядке решить триединую задачу: построить и испытать пилотируемый космический корабль нового поколения "Федерация", создать и запустить в серийное производство РН "Союз-5" и построить на Восточном стартовый комплекс для "Ангары-5". Это программа-минимум, на которую отводится не более пяти лет. Если все три пункта выполнить, остальные проблемы, гораздо меньшего масштаба, будут решаться в рабочем порядке. А самое главное – указанный задел позволит российской космонавтике не зависеть от зарубежных заказов, которые из средства спасения предприятий превратятся в финансовый довесок. Хотя он, конечно, лишним не будет.

Отсюда следует вывод, что в ближайшую пятилетку финансирование Федеральной космической программы должно идти без сбоев и в полном объеме. Попытки подлатать государственный бюджет за счет недофинансирования отрасли чреваты хроническим отставанием от конкурентов в области, критически влияющей на безопасность и обороноспособность страны. Рецепт развития прост – надо вкладываться в космос по-крупному, а не держать его на голодном пайке. Без полноценного финансирования и на старом багаже мы худо-бедно протянем максимум до начала 2020-х. Но дальше-то что делать будем?

Уроки Челомея

Представляется разумным для блага российской космонавтики иметь двух стратегических космических производителей, как в США ("Боинг" и "Локхид"), ведь определенная внутренняя конкуренция должна быть по всему спектру производимой продукции. При этом никаких дополнительных расходов не потребуется. С РКК "Энергия" все понятно – это чисто космическая фирма, с Центром им. Хруничева сложнее.

Так уж получилось, что в первые постсоветские годы каждый выживал поодиночке и существовавшее тогда НПО машиностроения фактически было разделено на две части: головное предприятие в Реутове и серийное производство ракет-носителей "Протон" в Москве. Фирма еще при ее создателе Владимире Челомее задумывалась как многопрофильная, и ее продукцией были крылатые ракеты, МБР, РН, военные спутники… Что касается непосредственно космоса, то это уже упоминавшийся "Протон" и уникальная орбитальная станция "Алмаз" военного назначения ("1971–1975. Волшебники страны ОС"). Она и сегодня, по прошествии почти сорока лет с технической точки зрения выглядит очень впечатляюще и современно. Потерять этот задел было бы непростительной расточительностью.

Сегодня НПО машиностроения входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Это понятно, ибо поставлена задача создать и провести полный комплекс испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" и других изделий подобного класса. Но в среднесрочной перспективе (после 2025 года) имеет смысл вернуть НПО машиностроения, предварительно воссоединив с хруничевцами, в лоно Роскосмоса. На повестке дня будет стоять освоение Луны, которое потребует концентрации усилий.

Вспомним историю. Отчасти мы проиграли американцам лунную гонку по той простой причине, что не было единого руководящего центра программы. Королев работал сам по себе, Челомей тоже. Давайте извлекать уроки из ошибок прошлого.

Единственный вопрос по хруничевцам – это отношения с Южной Кореей. Почему прервалось сотрудничество? В 2009–2013 годах с корейского космодрома были осуществлены три пуска ракеты-носителя KSLV-1, по сути являющейся модификацией легкой РН "Ангара-1". Ведь с наземной инфраструктурой и готовым носителем можно осуществлять коммерческие запуски в интересах заказчиков из стран Юго-Восточной Азии.

Завет Бухарина

Короче говоря, не все так плохо, любую проблему можно решить, если на то есть воля и разум. Если правительство России хочет сохранить отечественную космонавтику не на словах, а будет заниматься этим на деле, то никаким самым мрачным прогнозам не суждено сбыться. Хочется верить, что слова вице-премьера Дмитрия Рогозина "Российское государство создавало и будет развивать ракетно-космическую промышленность" наполнятся конкретным содержанием.

А что касается публикации в Space News насчет якобы спасительных для нас американских заказов, можно твердо сказать: автор прав лишь отчасти. Вспоминается поучительная фраза, сказанная когда-то известным политическим деятелем Николаем Бухариным: "Иностранный капитал начнет к нам приливать в значительных размерах только тогда, когда мы сами окрепнем". В переводе на язык затронутой нами проблемы будет так: сами себе не поможем – никто не поможет.

Владимир Владимиров

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 4 (717) за 30 января 2018 года