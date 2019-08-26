Die Welt (Германия): робот Федор с российским флагом в руке отправился к МКС

Россия отправила на МКС своего первого человекоподобного робота. Там ему предстоит провести ряд экспериментов. Внешне FEDOR выглядит скорее как боевой робот, но тем не менее способен вести необходимую работу в "сотрудничестве" с космонавтом Александром Скворцовым. Если испытания с участием "Федора" пройдут успешно, на МКС отправятся и другие роботы для выполнения задач в космосе.

Россия отправила к МКС своего первого человекоподобного робота. Там ему предстоит провести ряд экспериментов. Внешне FEDOR выглядит скорее как боевой робот: он даже обладает способностями, которые ни в коем случае нельзя применять в космосе.

Его рост - 180 см, а вес - 160 кг, то есть он нелегкий. FEDOR - первый робот-андроид, который в качестве будущего члена экипажа на борту МКС облетит вокруг Земли.

Российский робот отправился к МКС. При этом он один, без какого-либо сопровождения, занял место командира корабля "Союз". Это первый за 33 года полет "Союза" к МКС без человека на борту, так что стыковка со станцией будет автоматической.

В отличие от андроидов азиатского производства, которые уже обзавелись человеческим обликом с волосяным покровом, мимикой и движениями рта, российский вариант грубоват и скорее напоминает боевого робота.

Робот держит российский флаг

Этот механизм агентства Роскосмос - космический вариант российской серии роботов, которая изначально была предназначена для спасательных операций на земле, но уже успела продемонстрировать способности, которые в космосе применять ни в коем случае нельзя: FEDOR умеет стрелять из пистолета.

Во время полета, стартовавшего с космодрома "Байконур" в Казахстане, FEDOR спокойно сидел в корабле с российским флагом в руке и не осуществлял никаких действий.

По данным российских экспертов, робот должен провести на МКС различные эксперименты. С ним будет работать космонавт Александр Скворцов.

FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) проведет на МКС немного времени. Затем он отправится обратно на Землю. Одиночный полет на корабле стал также тестом модернизированной версии ракеты "Союз", прежде чем в ней окажутся настоящие космонавты.

Если испытания с участием "Федора" пройдут успешно, русские смогут отправить на МКС усовершенствованное поколение роботов, полагают российские эксперты отрасли. Эти машины смогут оказывать поддержку членам экипажа при выполнении задач в космосе или даже полностью заменят их.

Cimon парил по МКС без рук и ног

По сравнению с американцами, россияне припозднились с разработкой антропоморфных роботов. Еще в 2011 году НАСА отправило к МКС экспериментального робота Robonaut 2. Сначала он состоял только из головы, туловища и рук. В 2014 году были добавлены ноги. Однако обнаружились значительные проблемы с сенсорами. В прошлом году Robonaut 2 вернулся обратно на Землю, где ему потребовался ремонт. Вероятно, через некоторое время он снова отправится на МКС.

Европейцы тоже уже отправили на космическую станцию роботизированного члена экипажа. В прошлом году на МКС полетел коммуникационный робот Cimon (Crew Interactive Mobile Companion) размером с футбольный мяч. Тем самым Германский центр авиации и космонавтики провел испытание искусственного интеллекта и отработал коммуникацию между астронавтами и киберколлегами.

Робот Cimon без рук и ног парил по МКС, совершая маневры сквозь встроенные пропеллеры, и реагировал на команды. Cimon еще находится на МКС, но, по данным представителя Германского центра авиации и космонавтики, вскоре должен вернуться на Землю. Центр и компания Airbus уже работают над второй моделью Cimon c расширенными функциями и испытывают ее. Она сможет отправиться на МКС самое раннее в конце года.

Герхард Хегманн (Gerhard Hegmann)