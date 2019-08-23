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23.08.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ вновь ищет подрядчика для утилизации бывшей украинской подлодки "Запорожье"

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Украинская дизельная субмарина "Запорожье". Швартовочные испытания 29.01.11г. Фото: Вести.Ru.

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ ищет подрядчика для утилизации единственной украинской подлодки "Запорожье", доставшейся России после присоединения Крыма, следует из материалов портала госзакупок.

На портале размещен тендер на "утилизацию дизельной подводной лодки проекта 641 и большого противолодочного корабля проекта 1134Б в 2019 и 2020 годах". На проведение работ выделено 193 млн руб., они должны быть выполнены до 10 ноября 2020 года

Как сообщил "Интерфаксу" адмирал Виктор Кравченко, занимавший в 1998-2005 годах должность начальника Главного штаба ВМФ, "Запорожье" - единственная подлодка данного проекта, находящая в распоряжении ВМФ России.

В июне Минобороны РФ уже объявляло тендер на утилизацию подлодки и БПК данных проектов, однако он был отменен по "решению заказчика".

Подлодка "Запорожье" была построена в 1970 году. Последние годы она была единственной подводной лодкой в составе ВМС Украины. В 2014 году подлодка вошла в состав Черноморского флота РФ. Большинство членов экипажа тогда решили служить в российском флоте. Судьба подлодки долгое время оставалась неясной, среди прочего озвучивались планы по переоборудовнию ее в музей.

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