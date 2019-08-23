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23.08.2019
ТАСС

Робот "Федор" сообщил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме

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Робот "Федор"
Робот "Федор".
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Робот осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе ракеты, а также бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Антропоморфный робот "Федор", который в четверг отправился на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-14" во время испытательного пуска на ракете "Союз-2.1а", сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

"Первая часть летных испытаний прошла в соответствии с полетным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчетной орбите. Все штатно", - написал робот.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter поздравил робота "Федора" "с успешным началом работы".

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