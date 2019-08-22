Роботу "Федору" не будут устраивать торжественную встречу на МКС

В Роскосмосе подчеркнули, что эта встреча является обычным экспериментом, по которому спланирована работа и инструкция

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Торжественная встреча робота "Федора" (Skybot F-850) на Международной космической станции (МКС) не планируется, поскольку это обычный эксперимент. Об этом сообщил в среду ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Это не встреча "Федора", это эксперимент, который мы проводим как обычный эксперимент. Это не встреча человека", - отметил Крикалев.

По словам исполнительного директора Роскосмоса, по этому эксперименту особого обсуждения с партнерами по МКС не потребовалось, идет "обычный разговор в рамках эксперимента", по которому спланирована работа и инструкция.

22 августа запланирован старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14". Этот тип носителя впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, но на борту будет находиться робот "Федор" (Skybot F-850) и грузы для МКС.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Демонстрационный образец робота по проекту "Спасатель" изготовили в 2016 году. Первоначально он был известен под условным названием "Аватар", но затем получил собственное имя - FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research - "Финальный экспериментальный демонстрационный объект исследований").

"Федор", который отправится на МКС, получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор". В июле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск робота является важным для продолжения работ, направленных на замену в будущем людей машинами при наиболее рискованных операциях, в том числе на внешнем борту космических станций.