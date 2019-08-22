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22.08.2019
ТАСС

Робот "Федор" не будет работать автономно во время своего первого полета

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Робот "Федор"
Робот "Федор"
Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС

Как отметил исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, не было времени, чтобы подготовить аппарат к такой работе

БАЙКОНУР /Казахстан/, 21 августа. /ТАСС/. Робот "Федор" (Skybot F-850) во время своего первого полета на Международную космическую станцию (МКС) не будет работать автономно от космонавтов. Об этом сообщил в среду журналистам исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (создатель аппарата) Евгений Дудоров.

"Что касается автономной работы, здесь ее не будет", - сказал Дудоров.

По его словам, не было времени, чтобы подготовить эту работу. Дудоров уточнил, что космонавты готовились к работе с роботом в несколько этапов, в том числе в ЦПК, РКК "Энергия" и на Байконуре.

"Федор" будет выполнять на борту МКС до шести экспериментов. "Пять-шесть задач будет <...> Научные [задачи] держатся в секрете. С 28-го по 30-е число - плановое выполнение задач", - отметил Дудоров.

Кроме того, он рассказал про функционал нижних конечностей робота. "Никакую функцию не несут", - сказал Дудоров, добавив, что за них "Федора" закрепят на станции.

Приветственная фраза робота

Дудоров также сообщил журналистам, что приветственная фраза, которую скажет экипажу МКС  "Федор", уже известна.

"Известна, но я не скажу", - сказал Дудоров, отвечая на вопрос ТАСС.

Он отметил, что фраза будет произнесена после стыковки. Для общения с космонавтами разработчики "прописали порядка 10-15 страниц разных вариантов ответов".

Работа с отверткой и ключами 

В совю очередь исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко сообщил, что "Федор" во время пребывания на МКС будет выполнять те же работы, что и космонавты, в том числе с использованием отвертки и ключей. 

"Мы разработали для Skybot F-850 сценарий с типовыми операциями, который он будет выполнять в режиме копирующего управления. Это операции с отверткой, с ключами, с электрическими разъемами - все то, что обычно делают космонавты", - сказал Блошенко в интервью, опубликованном в "Российской газете".

По его словам, эти упражнения позволят продемонстрировать ту мелкую моторику, которая у робота обеспечена на самом высоком уровне. "В программе "Федора" на МКС есть несколько интересных "фишек", но их мы раскроем немного позже", - добавил Блошенко.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин также назвал ряд задач, которые "Федор" будет выполнять на МКС. В их числе передача телеметрической информации и параметров полета и отработка действий для последующей работы в открытом космосе.

Полет "Федора" на МКС

На 22 августа запланирован старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-14". Этот тип носителя впервые будет использоваться для вывода на орбиту пилотируемого корабля. Полет будет проходить без экипажа, но на борту будет находиться робот "Федор" и грузы для МКС.

Человекоподобный робот "Федор" создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. "Федор", который отправится на МКС, получил имя Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов "Федор".

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