Войти
22.08.2019
Известия.ru

Экс-астронавт NASA рассказал о главном недостатке робота "Федора"

726
0
-2
Источник изображения: Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Бывший астронавт NASA Скотт Келли, который более года провел на Международной космической станции (МКС), рассказал о главном недостатке робота "Федора", которого 22 августа отправят на станцию для обучения и дальнейшей помощи космонавтам.

"Роботы — не люди. Они могут выполнять некоторые задания, но никогда не смогут заменить человеческую природу", — рассказал он "РИА Новости" в среду, 22 августа.

При этом он отметил, что роботы действительно могут быть полезными и тем самым будут облегчать жизнь космонавтов.

Робот отправится на МКС 22 августа на корабле "Союз МС-14" с космодрома Байконур. Стыковка к станции запланирована на 24 августа.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Фёдор
Компании
NASA
АТ НПО
МЧС
ФПИ
Проекты
Байконур
МКС
Робот
Союз ПКК
Похожие новости
22.08.2019
Робот "Федор" не будет работать автономно во время своего первого полета
20.08.2019
Ракету "Союз-2.1а" с роботом "Федор" установили на стартовый стол Байконура
25.07.2019
Названа дата старта к МКС "Союза" с человекообразным роботом "Федором"
22.07.2019
Рогозин: запуск "Федора" к МКС станет шагом в использовании роботов для дальнего космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.08 13:08
  • 17
Российским ученым хотят ограничить контакты с иностранными коллегами. Что ждет наукоемкие стартапы?
  • 22.08 12:10
  • 51
США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель истребителя
  • 22.08 11:50
  • 3
По следу дрона: "Искандеры" получат "глаза и уши"
  • 22.08 11:41
  • 2
Услуги отправят на экспорт: 12 направлений развития до 2025 года
  • 22.08 10:29
  • 1
Северное влияние: в Арктике развернут сверхдальнобойные С-300В4
  • 22.08 10:23
  • 2
Напряженная обстановка: Шойгу беспокоит ситуация на западных границах
  • 22.08 09:48
  • 1
Для тех, кто в танкере
  • 22.08 08:39
  • 1
Морпехи США прибудут на учения в Монголию, не имеющую выхода к морю
  • 22.08 07:39
  • 3
Почти гиперзвуковое оружие. Эксперты оценили новый истребитель МиГ-31БМ
  • 22.08 05:51
  • 37
Глава Ростеха считает SSJ-100 прекрасной машиной, нуждающейся в массовом производстве
  • 22.08 05:12
  • 1
Реактивную систему залпового огня "Торнадо-С" разрешили поставлять на экспорт
  • 22.08 05:05
  • 1
Два вертолета Ми-24 поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО
  • 22.08 05:02
  • 1
Третий летный опытный образец вертолета Ка-62
  • 22.08 04:11
  • 1
Индия намерена экспортировать услуги по модернизации "Сухого"
  • 22.08 04:02
  • 94
Российский "Кинжал" назван главной угрозой для авианосцев США