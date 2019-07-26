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26.07.2019
Известия.ru

Роботу "Федор" вместо ног приделают руки

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Источник изображения: Фото: twitter.com/FEDOR (@FEDOR37516789)

Человекообразному роботу "Федор" планируют заменить ноги на руки. Об этом он сам сообщил в Twitter 25 июля.

"На втором этапе в рамках ВКД так и будет. Уже обсуждалось конструкторами. Но сейчас не хотелось бы шокировать экипаж", — написал робот в ответ на вопрос читательницы, не хотел бы он сменить бесполезные в невесомости ноги на дополнительную пару рук.

"Федор" добавил, что управлять его работой на Международной космической станции сможет как российский космонавт Александр Скворцов, находящийся на станции, так и оператор Центра управления полетами. Кроме того, робот сможет вести самостоятельные репортажи и передавать в ЦУП данные телеметрии, полученные в ходе испытания корабля на новой для него ракете.

Ранее сообщалось, что возвращение с МКС на землю корабля "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" перенесли с 3 на 7 сентября. В связи с этим робот проведет на МКС не 10 дней, как было запланировано, а 14.

27 июня стало известно, что эксперимент по управлению антропоморфным роботом "Федор" проведет с помощью специального костюма российский космонавт Александр Скворцов.

Космический корабль "Союз МС-14" с человекообразным роботом "Федор" стартует с космодрома Байконур утром 22 августа.

"Федор" (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО "Андроидная техника" по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец "Федора" для ВДНХ.

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Страны
Россия
Продукция
Фёдор
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