В Китае сравнили новый авианосец с купленным у Украины "Варягом"

Авиационное крыло перспективного китайского авианосца увеличится на 50% по сравнению с численностью самолетов на авианосце "Ляолин". Liaoning является бывшим тяжелым авианесущем крейсером "Варяг", купленным у Украины. Российский "Адмирал Кузнецов" построен с ним по одному проекту.

Источник изображения: topwar.ru

В начале этого месяца перспективный китайский авианосец 001A прошел свое седьмое испытание в Желтом море. Китайское издание South China Morning Post оценило потенциал нового корабля, сравнив его с уже имеющимся в распоряжении КНР авианосцем "Ляолин". По мнению автора статьи, перспективный корабль превосходит бывший советский "Варяг", купленный КНР у Украины.

Согласно опубликованным в статье данным, тип 001A получит крыло из 36 истребителей J-15. "Ляолин" на своем борту имеет 24 самолета. Новый авианосец является модернизированной версией Liaoning ("Варяга"), и, по сути, наследником тяжелых авианесущих крейсеров проекта 1143.5.

Еще одним явным отличием будут уменьшенный "остров" диспетчерской вышки и большее водоизмещение. Об этом рассказал руководитель программы строительства корабля Ху Вэньмин, в своем интервью каналу CCTV.

Обе платформы выглядят почти идентично, но с точки зрения дизайна, использованных технологий и разработок они существенно различаются.

- подчеркнул Ху, являющийся также президент Китайской судостроительной корпорации (CSIC).

Полное водоизмещение строящегося авианосца - 70 000 тонн, по сравнению с 58 600 тонн в "Ляонине". Кроме того, корабль получил более длинную взлетную площадку – 315 метров против 304.

Источник изображения: topwar.ru

Тип 001А получит цифровую радиолокационную систему Type 346 "Звезда моря" с активной фазированной антенной решеткой. Помимо прочего, "Ляонин" несет на борту крыло из 16 вертолетов, его экипаж составляет около 2000 человек. Оба корабля работают на четырехвальных паровых турбинах, однако максимальная скорость перспективного авианосца меньше прародителя: 31 узел против 32 у бывшего "Варяга".

Китай накопил большой при модернизации "Ляонина", и это помогло в строительстве и эксплуатации Типа 001A.

-подчеркивает военный эксперт из Гонконга Сонг Чжунпин.

Бывший тяжелый авианесущий крейсер "Варяг" был заложен 6 декабря 1985 года на верфи Черноморского судостроительного завода в Николаеве под именем "Рига". В 1990-м сменил название. После распада СССР корабль отошел Украине, после чего его строительство было прекращено. В 1998 году был продан Китаю. С 2005-го года китайская государственная корпорация CSIC занималась модернизацией авианосца на верфи в Даляне. Корабль был передан флоту КНР в 2012 году.

Самолеты J-15, являющиеся основной авиакрыла Liaoning, созданы на базе палубного истребителя Су-33. Прототип самолета, Т-10К, был куплен на той же Украине в 2001-го, и тщательно изучен китайскими инженерами. Кроме того, предположительно, в основу самолета легли и технологии J-11, представляющего собой копию Су-27.