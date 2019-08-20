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20.08.2019
Интерфакс-АВН

Северная Корея осудила южнокорейского законодателя за комментарии по поводу пусков ракет

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Хвасон-14
Запуск баллистической ракеты Хвасон-14 в КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / Korean Central News Agency/Korea News Service

Гонконг. 19 августа. ИНТЕРФАКС - Пхеньян резко раскритиковал южнокорейского политика Пак Чжи Вона за его комментарии после запуска северокорейских ракет.

"Называйте собаку собакой. Это подходящий комментарий к дурному поведению глупых политиков Южной Кореи. "Законодатель" Пак Чжи Вон пустил в ход чепуху, непригодную для его преклонного возраста", - говорится в сообщении, опубликованном ЦТАК.

В частности, Пак Чжи Вон в своем сообщении в твиттер в субботу раскритиковал Север за запуск снарядов днем ранее из региона, расположенного недалеко от родного города основателя Hyundai Group Чон Чжу Ена, который возглавлял проекты межкорейского экономического сотрудничества.

Он также призвал Север прекратить издеваться над южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, которого в Пхеньяне накануне назвали "наглым парнем", которого "редко можно найти".

"Пак - бродяга и подлец с точки зрения морали. Он кокетничал в Пхеньяне в эпоху 15 июня, хвастался отношениями с Севером и использовал их в качестве своего политического актива, но теперь он действует неблагодарно", - отмечает ЦТАК.

Пак Чжи Вон известен тем, что сопровождал бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна в июне 2000 года в его поездке в Северную Корею в качестве начальника штаба во время первого в истории межкорейского саммита с тогдашним северокорейским лидером Ким Чен Иром. Тогда 15 июня лидеры двух стран приняли совместную декларацию, в которой подчеркивалась важность примирения между двумя Кореями.

С тех пор Пак Чжи Вон зарекомендовал себя как политик, поддерживающий тесные связи с Северной Кореей.

Так он был среди нескольких южнокорейцев, которые встретили младшую сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон в пограничной деревне Пханмунджом, когда она передавала соболезнования в связи со смертью вдовы бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна в июне.

Как сообщило южнокорейское военное командование, КНДР в пятницу осуществила пуск двух снарядов, предположительно, ракет, в сторону Японского моря.

По данным Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи, снаряды были выпущены из его восточного прибрежного города Токчхон в провинции Канвондо.

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КНДР
Южная Корея
Япония
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Ким Чен Ын
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