Какой будет война с Северной Кореей? (El Mundo, Испания)



Запуск баллистической ракеты "Хвасонг-12" в Северной Корее

Источник: © REUTERS, KCNA via REUTERS Запуск баллистической ракеты "Хвасонг-12" в Северной КорееИсточник: © REUTERS, KCNA via REUTERS

"Мать всех войн" вызовет гибель 250 тысяч человек в Южной Корее

Если вы думаете, что однажды, сидя за рулем Hyundai или Kia, сможете наблюдать на экране своего мобильного телефона марки Samsung или LG войну в Корее как научно-фантастический фильм, снятый по мотивам вторжения в Ирак в 2003 году, не забывайте, что все это корейские товары. И если разразится война в Корее, то она затронет и эти компании.

Если вы пользуетесь айфоном, тоже не расслабляйтесь, поскольку, хотя он и американский, многие его узлы сделаны в Южной Корее, а сам аппарат собран в Китае, который косвенно пострадает в результате конфликта. То же самое можно сказать, если вы сидите за рулем Renault. Этот завод владеет 43,4% акций японского автомобильного концерна Nissan, а последний - 15% акций Renault. И если вспыхнет война между двумя Кореями, то вполне возможно, что и Япония получит свою порцию ракет.

Последствия конфликта между США и Южной Кореей, с одной стороны, и Северной Кореей, с другой невозможно оценить. Его участниками могут стать две ядерные державы: первая и одиннадцатая экономики мира (ВВП Южной Кореи равен российскому). Прямо или косвенно конфликт затронет вторую и третью экономики мира - Китай и Японию - и страну, обладающую самым большим ядерным арсеналом, то есть Россию. Это будет самая крупная война с применением обычного оружия после Второй мировой войны.

Как считает политобозреватель журнала The Atlantic Стивен Клемонс (Steven Clemons), "если будет нанесен удар по Северной Корее, то следует учитывать, что тем самым обрекаются на смерть четверть миллиона людей в Южной Корее".

"Воздушный удар по Сирии был ‘любезной бомбардировкой‘. С Северной Кореей это не пройдет, потому что она обладает гораздо более совершенными технологиями", - поясняет Клемонс. ВВС, ВМФ и большая часть сухопутных сил КНДР будут поражены ударами войск США и Южной Кореи. Поэтому Пхеньян возлагает основные надежды на ядерное, химическое и биологическое оружие, заброску диверсионных групп и массированные артобстрелы. Его цель состоит не в победе, а в нанесении такого ущерба своим врагам, чтобы они решили не ввязываться в конфликт.

Десять тысяч северокорейских орудий нацелены на Сеул

Северная Корея имеет в своем распоряжении около десяти тысяч орудий, более половины из которых развернуты на границе и нацелены на юг, а если быть более точными, на Сеул с его десятимиллионным населением. Эта артиллерия "обладает возможностью нанести серьезный ущерб Сеулу, а также 28 тысячам американских военнослужащих, дислоцированных в этом городе", - поясняет Эрик Альтбах (Eric Altbach), вице-президент консалтингового агентства Albright Stonebridge Group (ASG) и бывший член Совета национальной безопасности США. "Министр обороны в Администрации Джорджа Буша Дональд Рамсфелд (Donald Rumsfeld) перевел этих военнослужащих из приграничной зоны в Сеул, чтобы как-то обезопасить их от последствий артобстрела", - добавил Клемонс.

Ким Чен Ын руководит подготовкой к испытательному пуску баллистической ракеты подвижного ракетного комплекса средней дальности, известного как Musudan (BM-25, также известна под обозначениями Rodong-B или Hwasong-10), с ракетного полигона у Вонсана на восточном побережье страны. Источник: KCNA

Со стратегической точки зрения, этот варварский артобстрел не принесет ощутимых результатов, даже если будет сопровождаться действиями диверсионных групп, использующих оружие массового поражения. КНДР сможет удерживать инициативу самое большее четыре дня, считает американский генерал в отставке Джеймс Маркс (James Marks).

Другие считают, что угроза преувеличена. "США уже долгие годы используют для полетов в воздушном пространстве Северной Кореи вертолеты-невидимки, так что они прекрасно осведомлены о том, что происходит в этой стране, по крайней мере, на границе", - заявил EL MUNDO известный журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш (Seymour Hersh). Но у Пхеньяна есть ракеты дальнего радиуса действия, которые могут долететь до Японии и Гуама (один из островов Марианского архипелага, который ранее был испанской колонией, а теперь принадлежит США). На Гуаме расположена одна из крупнейших в мире авиабаз Андерсен (Andersen).

Ракеты с химической или биологической боеголовкой?

Вопрос заключается в том, долетят ли ракеты до целей или разрушатся во время полета, или же они будут уничтожены системами противоракетной обороны США. Но есть и другой вопрос, еще более тревожный. Какими боеголовками они будут оснащены: обычными, химическими, биологическими или ядерными? "Учитывая, что КНДР обладает возможностью нанести удар по Южной Корее и Японии, многие эксперты склоняются к мысли о том, что военное решение вопроса вряд ли возможно", - заключает Альтбах.

Северокорейские солдаты смотрят в сторону своего лидера Ким Чен Ына Источник: AP Photo, Wong Maye-E, File

Это обстоятельство говорит о том, что война в Корее маловероятна, но оно же и является причиной того, что с течением времени конфликт обостряется. "Проблема с Северной Кореей похожа на ту, что была с Ираном, пока не было достигнуто соглашение по поводу ядерной программы этой страны. Если не предпринять действий сейчас, какими боевыми возможностями будет обладать КНДР через год-другой?", - подчеркнул Клемонс.

Теперь давайте предположим, что война все же началась. КНДР разрушила часть Сеула, нанесла удар по Японии и, возможно, по Гуаму, а Китай прекратил оказывать ей какую бы то ни было помощь. Ее артиллерия подавлена. Началось контрнаступление. При тыловой поддержке Японии части армий США и Южной Кореи вступают на территорию КНДР.

Эта фаза войны тоже не обещает быть легкой. "Территория Северной Кореи - это большая проблема. Там не равнинная местность, как в Ираке, а одни сплошные горы", - рассказывает видный американский военный эксперт. Режим Ким Чен Ына строит свою оборону на удержании двух объектов: гидроэлектростанции Нампо и столицы страны Пхеньяна. Высчитать время, необходимое американо-южнокорейскому контингенту, чтобы взять оба объекта, невозможно, потому что эта операция должна идти параллельно установлению контроля над центрами запуска ракет, складами химического, биологического и ядерного оружия КНДР. Согласно оценкам Пентагона, выполнение только этой задачи потребует 46 дней и участия 90 тысяч американских военнослужащих.

А тем временем минимум 200 тысяч военнослужащих КНДР будут готовиться к партизанской войне, хотя существует большая вероятность того, что к этому времени в события вмешается Китай под предлогом проведения гуманитарной операции и создаст нейтральную зону с целью недопущения США и Южной Кореи к своим границам. Так закончится война. И наступит очередное перемирие.

Пабло Пардо (Pablo Pardo)