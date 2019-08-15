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15.08.2019
Интерфакс-АВН

Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" провел ракетные стрельбы в Японском море

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Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019
Модернизированный малый ракетный корабль "Смерч" проекта 12341 Тихоокеанского флота ВМФ России, перевооруженный противокорабельным ракетным комплексом 3К24 "Уран". 15.07.2019.
Источник изображения: министерство обороны Японии

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Экипаж модернизированного малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в рамках заводских испытаний провел ракетные стрельбы по морской и воздушной целям в Японском море, сообщила пресс-служба ТОФ в четверг.

"В заливе Петра Великого экипаж корабля проверил надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА". МРК успешно применил зенитные ракеты по мишени, имитирующей малоразмерную надводную цель условного противника. Далее в полигоне боевой подготовки корабль осуществил пуск зенитной ракеты по имитированной воздушной цели- сбрасываемой парашютной мишени", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что в ближайшее время корабль "выполнит комплекс артиллерийских стрельб из современной артустановки АК-176МА, которая оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, а также испытает 30-мм шестиствольную автоматическую артиллерийскую установку АК-630".

В начале июня этого года стало известно о перевооружении МВР "Смерч" с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных ракет "Уран" с 16 крылатыми ракетами. Модернизацию проводили специалисты АО "Северо-восточный ремонтный центр". В августе корабль также получил новую корабельную универсальную 76-мм автоматическую пушку АК-176МА.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Оса-АКМ
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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