Малый ракетный корабль Тихоокеанского флота "Смерч" провел ракетные стрельбы в Японском море

Москва. 14 августа. ИНТЕРФАКС - Экипаж модернизированного малого ракетного корабля (МРК) "Смерч" в рамках заводских испытаний провел ракетные стрельбы по морской и воздушной целям в Японском море, сообщила пресс-служба ТОФ в четверг.

"В заливе Петра Великого экипаж корабля проверил надежность нового зенитного ракетного комплекса самообороны "Оса-МА". МРК успешно применил зенитные ракеты по мишени, имитирующей малоразмерную надводную цель условного противника. Далее в полигоне боевой подготовки корабль осуществил пуск зенитной ракеты по имитированной воздушной цели- сбрасываемой парашютной мишени", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что в ближайшее время корабль "выполнит комплекс артиллерийских стрельб из современной артустановки АК-176МА, которая оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией, а также испытает 30-мм шестиствольную автоматическую артиллерийскую установку АК-630".

В начале июня этого года стало известно о перевооружении МВР "Смерч" с ракетного комплекса "Малахит" на комплекс противокорабельных ракет "Уран" с 16 крылатыми ракетами. Модернизацию проводили специалисты АО "Северо-восточный ремонтный центр". В августе корабль также получил новую корабельную универсальную 76-мм автоматическую пушку АК-176МА.