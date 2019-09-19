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19.09.2019
Военно-промышленный курьер

Универсальная автоматическая пушка МРК "Смерч" оснащена цифровой системой управления

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Источник изображения: vpk-news.ru

Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Смерч" ВМФ России в ходе этапа заводских ходовых испытаний в акватории залива Петра Великого выполнил артиллерийскую стрельбу по морской и воздушной целям.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне боевой подготовки моряки и представители промышленности проверили надежность модернизированной 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артиллерийской установки АК-630, которая в ходе ремонта была установлена на МРК, - указали в военном ведомстве. - С этой целью проведены несколько практических стрельб по имитированной воздушной цели. Также скоростная артустановка была применена для уничтожения макета плавающей морской мины".

Отмечается, что в настоящее время экипаж готовится к проведению первой стрельбы из новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА. Она оснащена цифровой системой управления и новой оптико-электронной станцией. Высокая плотность огня дает возможность артустановке уничтожать даже бронированные объекты

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
ТОФ
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