Роскосмос, ЕКА и РАН провели эксперимент по одновременному приему данных с двух аппаратов

В РАН заявили, что использование такого подхода "позволяет работать с зарубежными космическими аппаратами без ущерба для реализации отечественных программ по исследованию дальнего космоса"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Успешный эксперимент по одновременному приему информации с двух космических аппаратов был проведен Российским комплексом приема научной информации (РКПНИ). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном на сайте госкорпорации во вторник.

"Научная информация, поступающая одновременно с орбитального модуля TGO (Trace Gas Orbiter) и европейского космического аппарата Mars Express, была принята с помощью средств РКПНИ, расположенных в Центре дальней космической связи ОКБ МЭИ в г. Калязине", - отмечается в сообщении.

В эксперименте непосредственное участие принимали специалисты Роскосмоса, Европейского космического агентства (ЕКА) и Российской академии наук (РАН). В госкорпорации подчеркнули, что этот опыт доказал возможность осуществления одновременного приема данных с нескольких аппаратов без существенной доработки наземной инфраструктуры.

В свою очередь начальник отдела наземных научных комплексов Института космических исследований РАН Владимир Назаров отметил, что использование такого подхода актуально, поскольку "позволяет работать с зарубежными космическими аппаратами без ущерба для реализации отечественных программ по исследованию дальнего космоса".

РКПНИ был создан для проекта ExoMars. Аппаратура позволяет принимать научную информацию с космических аппаратов в дальнем космосе.