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Интерфакс-АВН

Российские специалисты провели более тысячи сеансов космической связи в рамках миссии ExoMars

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Логотип ОАО «Российские космические системы»
Логотип ОАО «Российские космические системы».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Специалисты ОКБ МЭИ провели более тысячи сеансов связи в рамках международной миссии ExoMars, сообщает пресс-служба холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"Специалисты АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" в рамках межпланетной международной миссии ExoMars-2016, а также в ходе подготовки к реализации миссии ExoMars-2022 провели более тысячи сеансов связи и приема научной информации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вклад российской стороны составил более 70% всего объема научной информации, полученной техническими средствами центров дальней космической связи в Калязине (Тверская область) и Медвежьих Озерах (Московская область).

"Основным научным партнером проекта ExoMars со стороны России выступает Институт космических исследований РАН, ОКБ МЭИ обеспечивает связь и управление аппаратом. Миссия позволит произвести дистанционное зондирование Марса с высоким разрешением, что даст возможность совершить качественный скачок в исследовании Марса, с высокой точностью определить основные характеристики планеты", - сообщил гендиректор АО "ОКБ МЭИ" Александр Чеботарев, слова которого приводит пресс-служба РКС.

По его словам, после реализации проекта ExoMars российские системы связи с дальним космосом будут полностью готовы к выполнению задач по управлению аппаратами не только в рамках лунной программы, но и в рамках любых миссий в дальнем космосе.

Как отмечает пресс-служба РКС, проведенная модернизация станций позволила полностью интегрировать российскую систему в состав международного наземного комплекса приема данных и управления межпланетными миссиями Европейского космического агентства (ЕКА) в соответствии с международными стандартами. Российские системы способны работать с любыми аппаратами в дальнем космосе - российскими, европейскими или американскими.

ExoMars - совместная программа ЕКА и российской госкорпорации "Роскосмос" по исследованию Марса, основной целью которой является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Красной планете.

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