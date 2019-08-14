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14.08.2019
ИноСМИ

Breitbart (США): на Армейских играх в России кубинские танки задымили и не смогли разгромить команды Зимбабве и Таджикистана

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Открытие соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Волгоградской области
Открытие соревнований "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" в Волгоградской области.
Источник изображения: © РИА Новости, Кирилл Брага

Как сообщила американская телерадиослужба Mart Noticias, на той неделе во время проходящих в России Армейских игр коммунистическому режиму Кубы потребовалась помощь после того, как во время заезда в "танковом биатлоне" произошла поломка кубинского устаревшего танка. "Брэйтбарт" не напомнил читателям, что Mart Noticias финансируется американцами для пропаганды на Кубу.

"Армейские международные игры" - это ежегодные соревнования, проводимые Москвой, но проходящие на территории всей Евразии, в которых состязаются друг с другом команды различных государств-изгоев, являющихся союзниками России. Соревнования начались третьего августа и завершатся 17 августа. Финальные заезды начнутся в субботу.

В рамках "Армейских игр-2019" пройдут 32 соревнования на территории 10 стран - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана. В прошлом месяце в Министерстве обороны России сообщили, что в Играх примут участие более пяти тысяч военнослужащих из 200 с лишним команд. "Танковый биатлон" проходил в Подмосковье, на территории парка "Патриот".

Америка и Франция направили на Игры наблюдателей, но их команды в соревнованиях не участвуют, как и Турция, которая на протяжении многих лет конфликтовала с Россией, но в последнее время сблизилась с Москвой, стремясь наладить более тесные экономические связи.

Как сообщается на официальном сайте Армейских международных игр, в танковом биатлоне приняли участие 25 стран, в том числе ряд стран-изгоев, таких как Иран, Китай, Сирия и Венесуэла. Экипажи Кубы и Судана не смогли пройти в финал, - их обошли, помимо прочих, экипажи Зимбабве, Уганды, Бирмы и Таджикистана.

Что примечательно, Куба, участвовавшая в заездах во вторник, не смогла победить Анголу, страну, в которую она вторглась в 1975 году, и Венесуэлу, страну, которая, по словам дезертирующих представителей командования венесуэльской армии, в настоящее время оккупировали почти 100 тысяч кубинских гражданских лиц и военных офицеров. Танковый биатлон продолжается, однако полный список экипажей, которые будут участвовать в полуфинале, пока недоступен. Правда, информационная служба Martí Noticias сообщила, что суданские и кубинские танки вышли из строя и поэтому не смогут продолжить состязания.

Куба участвовал в заездах вместе с Вьетнамом, Анголой и Суданом. Команда Кубы участвует в танковом биатлоне уже второй год.

Большое число кубинских военнослужащих несут службу в Венесуэле и, как говорилось выше, кубинская армия последний раз участвовала в серьезном вооруженном конфликте в Анголе. Высокопоставленные кубинские военные чиновники гораздо больше времени уделяли не войне, а управлению туристической отраслью Кубы. Управление большинством крупных гостиниц и компаний в основных туристических районах, расположенных вблизи кубинских пляжей, осуществляется при посредничестве военных головных структур, связанных с Акционерной группой предпринимательского управления (GAESA), конгломератом, принадлежащим кубинским военным.

Пытаясь ограничить регулярные поступления в бюджет кубинских коммунистических режимов, администрация Трампа в качестве объектов для своих санкций начала выбирать туристические компании и предприятия, принадлежащие военным. В ноябре Госдепартамент расширил санкционный список юридических лиц Кубы, с которыми американцам запрещается вести дела. В него были добавлены 26 компаний и предприятий, принадлежащих кубинским военным. Несмотря на длящуюся не одно десятилетие блокаду Кубы, многие предприятия в Америке приветствуют ведение бизнеса в этой стране. Санкции в отношении Кубы были расширены после неоднократных предупреждений президента Дональда Трампа в адрес коммунистического режима и требований прекратить репрессии против собственного народа, использования военных для заключения в тюрьму, запугивания и причинения иного вреда инакомыслящим.

Кубинская армия по-прежнему регулярно проводит учения, правда, делает это в пропагандистских целях, заявляя, что учения необходимы на случай вторжения США. В 2017 году, спустя несколько лет после того, как президент Барак Обама объявил о принятии ряда политических мер, направленных на обогащение кубинского режима и сближение с ним Вашингтона, кубинские военные транслировали по телевидению военные учения, в которых военнослужащие угрожали убить Обаму.

В видеоматериале были показаны марширующие войска, которые скандировали: "Как бы я хотел разобраться с тобой, дураком и бездарем / устроить тебе побоище, мятеж с минометами / мы изрешетим тебе голову свинцовым пулями".

С тех пор как пост президента занял Трамп, Гавана стала более воинственной. Сразу после президентских выборов 2016 года режим Кастро объявил о проведении военных учений с целью подготовки к борьбе с Трампом. Стратегические учения "Бастион" (Bastion Strategic Exercises), которые обычно проводятся в пропагандистских целях против республиканцев, впервые были поведены после выборов президента Рональда Рейгана.


Фрэнсис Мартель (Frances Martel)

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